秦昊姥姥壽宴 伊能靜帶兒子出席互動

秦昊（右一）與伊能靜（左二）、小哈利（左一）一家人的互動，被網友狂讚「很溫馨」。（翻攝自抖音）

台灣 藝人伊能靜和前夫哈林（庾澄慶）育有一子小哈利 （庾恩利），她2015年和小十歲男星秦昊結婚後，又迎來愛女小米 粒，近年來她定居大陸，兒子則是到美國求學，日前母子倆開心團聚，近日又迎來秦昊奶奶94歲生日，一家人團聚互動視頻曝光，十分溫馨。

來源：YouTube

網易娛樂報導，有網友日昨在社交平台發文，稱「很榮幸能為秦昊伊能靜的姥姥製作甜品台，祝老人家生日快樂，福壽綿延」，同時曬出了現場布置以及秦昊一家人團聚的視頻。畫面中，伊能靜身著條紋襯衫搭配牛仔裙，被網友誇讚超有少女感。

ETtoday報導，秦昊的奶奶歡慶94歲生日，一家人精心為老人家舉行壽宴，還請來專業的布置公司立了拍照背板、擺鮮花點綴，而家族開心地聚在一塊合影的畫面也被佈置公司記錄了下來，只見秦昊穿著簡單的白上衣現身，貼心地依偎在坐在輪椅上的奶奶身旁，伊能靜則是和婆婆摟肩、摟腰一起走入壽宴現場。

不僅如此，伊能靜也帶著兒子小哈利一起出席壽宴，小哈利穿著低調的黑上衣與牛仔褲，臉上還戴了眼鏡，多了一分知性的氣息，在其他親友聊天的時候，一直守在妹妹小米粒的身旁貼心照顧，眼神跟著妹妹身影移動，畫面相當有愛，而目前19歲的小哈利站在伊能靜旁，已經高了整整一個頭。

伊能靜與秦昊一家的私底下真實互動曝光後，也吸引許多網友討論，紛紛留言「好有愛的一家人」、「小哈利是個好哥哥呀」、「畫面真的很溫馨」、「感受到滿滿的幸福」。