66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

66歲林青霞近照曝光，明顯瘦了很多。（取材自微博）

林青霞近照罕見曝光，從照片中明顯地看出瘦了很多，不僅臉變小了，整個人都顯得十分纖細，狀態極好完全不像66歲的樣子。

貓眼娛樂報導，有媒體日昨將林青霞的近況發布在社交平台上，許久沒有露面的林青霞身穿一件黑色的上衣，搭配藍色裙子，脖子上還繫著一條豹紋的絲巾，整個人顯得十分精緻。從照片中明顯地看出，林青霞瘦了很多，不僅臉變小了，露出的脖子也很是修長，還微笑面對鏡頭，完全不像66歲的樣子。

林青霞透露了瘦身成功原因，表示自己在疫情 期間基本上都是天亮睡，天黑醒，而且自己很愛吃花生米和花生醬等高熱量的東西，還很愛吃消夜，一度胖到68公斤，以前的衣服都穿不了，女兒和朋友都勸她減肥，所以她才開始下定決心減肥。

林青霞還分享了自己的瘦身秘訣，她在減肥期間，一直控制飲食，都只吃少油少鹽的食物，幾乎不吃甜食和消夜，她還保持每天運動一小時，經常打桌球、打羽毛球以及爬山等，她表示，每次看到體重下降，都令她很有成就感，也就有了堅持下去的動力。

除了身材，凍齡也是網友關注的話題之一，林青霞表示自己不為凍齡吃保健品，還直言並不怕老，老不老與美不美是人生的一部分，是自然定律，不接受也得接受。

看到林青霞的近照後，粉絲紛紛感嘆林青霞瘦得很快，並為林青霞的毅力點讚，還有粉絲稱林青霞現在也依舊很美。