于正力捧新人張楠 疑許凱前女友 兩人貼臉舊照曝光

于正新捧新人張楠(左)疑是許凱(右)前女友，兩人舊照曝光。(取材自微博)

日前有網友爆料于正最近力捧的新人張楠疑似是許凱前女友，兩人多張舊照曝光。當年的張楠和許凱都還滿臉青澀，貼臉合照感情好，完全是陷入熱戀中的大學生情侶模樣，再加上兩人都是高顏值，同框時非常養眼。

新浪網報導，沒想到張楠和許凱還有這麼一段「過去」，許多網友都感到非常驚訝，舊情人居然變身師兄妹。許凱是于正旗下的人氣藝人，他在2013年以模特身分出道，2016年和于正簽約，隨後參演了「朝歌」、「鳳囚凰」和「招搖」等劇。

雖然中途因為一些傳聞受到影響，但許凱還是憑藉「延禧攻略」裡溫柔善良的傅恆走紅，如今已經是當紅的小鮮肉，還和楊冪 搭檔主演了新劇「愛的二八定律」 ，前途一片大好。

張楠比許凱小兩歲，也是在2016年和于正簽約，參演過「皓鑭傳」和「我的奇怪朋友」，還和許凱合作過多部影視作品，包括「鳳囚凰」、「尚食」、「驪歌行」和「烈火軍校」，完全沒有因為是「舊情人」而避嫌。

不過如今兩人的事業差距還是挺大的，許凱風頭正盛，和周冬雨合作的「千古玦塵」以及和程瀟搭檔的「你微笑時很美」都在熱播中，手裡還有多部新作等著開播，地位直逼一線。