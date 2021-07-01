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馮紹峰亂加吻戲 楊冪：瞬間好感全無

記者陳慧貞／綜合報導
馮紹峰在「宮」劇中（右）搶救落水的楊冪，過程狀況不斷。(圖：八大電視提供)
馮紹峰在「宮」劇中（右）搶救落水的楊冪，過程狀況不斷。(圖：八大電視提供)

大陸影星楊冪、馮紹峰主演，以穿越為題材的古裝宮廷劇「宮」，兩人戲裡愛得曲折，戲外深受粉絲喜愛，暱稱他們是「峰冪」CP。這部當年首播時創下百萬熱搜，網路聲量超越央視春晚，為當時最受網友關注的話題戲劇，被封為四小花旦之首的楊冪，也因「宮」劇再創演藝高峰。

「宮」劇描述骨董店繼承人楊冪，陰差陽錯穿越到清朝成了一名宮女，還陷入與四阿哥何晟銘、八阿哥馮紹峰的感情糾葛，在歷經種種苦難之後，找到共度一生的真愛。

該劇是楊冪、馮紹峰三度合作，兩人從此成為好友。但回想第一次合作，彼此都沒留下太深刻印象，尤其楊冪當時還是17歲高中生，雙方初次見面話不多，卻有件事令她難忘， 記得拍第一部作品時，一場監獄場景感性道別，馮紹峰竟突然開口向導演提出：「這時候應該要加一場吻戲…」兩人在受訪時，聽到楊冪爆出這段往事，連馮紹峰自己都不敢置信，緊張到口吃：「我我我…確定我有說嗎？」楊冪則堅定點頭，笑說：「瞬間對這個人的好感全無。」

提到拍「宮」劇過程，楊冪更無奈， 一場落水戲，她泡在發臭、漂著爛荷葉的水中，還不慎喝到水，就等著馮紹峰搶救，沒想到馮紹峰跳下水後， 問導演游自由式還是蛙式，接連又以腳上靴子太重不好游、褲子進水累贅游不動，一連折騰三次，讓楊冪大嘆：「內心罵了他好幾遍！」

好不容易拍完，她回到岸上和工作人員等看好戲，「因為他脫到只剩一條內褲。」 沒想到劇中風度翩翩的八阿哥，戲外也有讓大家哭笑不得的窘事。

楊冪（左）在「宮」劇中穿越時空跌入清朝，與飾演八阿哥的馮紹峰譜戀曲，被封「峰冪」...
楊冪（左）在「宮」劇中穿越時空跌入清朝，與飾演八阿哥的馮紹峰譜戀曲，被封「峰冪」CP。(圖：八大電視提供)

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