梁詠琪女兒幼兒園畢業 長腿基因惹熱議

梁詠琪開心透露，女兒已經幼兒園畢業。（取材自臉書）

香港 藝人梁詠琪（Gigi）出道22年，唱紅許多膾炙人口的歌曲，更跨足電影、電視圈，演技實力有目共睹，2011年和西班牙籍老公Sergio結婚，夫妻倆2015年迎來女兒Sofia誕生。她日前在社交網站曬出一系列陪著女兒與幼兒園同學出遊的照片，Sofia的抽長身高，引起大批網友關注。

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網易娛樂引述台灣 媒體報導，梁詠琪日前更新近況，透露六歲的Sofia已經幼兒園畢業，趁著香港新冠肺炎疫情 趨緩，陪著女兒跟同學一起到郊外出遊、旅行，也讓小朋友們體驗一下收割農作物的經驗。照片中，她穿著簡單的藍色上衣搭配短褲，臉上只化上淡妝，一點也沒有巨星的架子，在女兒的身旁只是位平凡、幸福的母親。

不僅如此，梁詠琪曬出的出遊照中，Sofia穿著白色上衣搭配藍色短裙，母女倆一起站在海浪前，女兒才六歲就有一雙長腿，站在一起時身高已經到達她的胸前。而Sofia與幼兒園同學一起合影時，也被發現身高高出一旁的男同學一顆頭，與女同學坐在一起時，也可以明顯看出比其他人要高一些。

對梁詠琪女兒完美遺傳了她176公分、老公185公分的身高基因，站在幼兒園同學旁邊突出的模樣，吸引了許多網友的注目，紛紛留言「這麼高居然才幼兒園畢業」、「小公主長得真漂亮」、「基因真的不會騙人」。此外，梁詠琪還曬出一段Sofia坐在鋼琴前，自彈自唱她的歌曲「Today」，甜美又可愛的歌聲與琴藝獲贊「外表跟音樂天賦都繼承了媽媽的基因」，引起熱議。