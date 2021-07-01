趙麗穎、楊冪、倪妮眾明星 齊賀中共建黨百年

趙麗穎(圖)、楊冪、倪妮齊發微博一起慶祝中共建黨100周年。(取材自微博)

7月1日，是中共建黨100周年，央視新聞官方微博 準點曬出慶祝海報，並發起轉發活動：「篳路藍縷創偉業，初心不忘再出發！」隨後，數百位明星趙麗穎 、楊冪 、倪妮、迪麗熱巴、楊紫、佟麗婭、肖戰、王一博、朱一龍、李現、王俊凱、王源、易烊千璽、蔡徐坤、宋茜等齊發微博一起慶祝建黨100周年。

網易娛樂報導，趙麗穎在微博寫道：「#中國共產黨成立100周年#不忘初心，奮鬥拚搏！共慶百年華誕，祝福祖國昌盛！」楊冪寫下：「100年，正青春，祝願偉大的祖國永遠繁榮昌盛！」倪妮發文說：「黨的精神，百年傳承，祝福祖國。」

趙麗穎、楊冪、倪妮(圖)齊發微博一起慶祝中共建黨100周年。(取材自微博)

「陸劇吧」報導，而陳曉、黃軒、井柏然等青年男藝人也寫下了「波瀾壯闊100年，願祖國繁榮昌盛」的語句送上祝福。

趙麗穎、楊冪(圖)、倪妮齊發微博一起慶祝中共建黨100周年。(取材自微博)

報導說，作為曾經的「一線大花」，趙薇和李冰冰也都送上了自己的祝福，共慶百年華誕。

憑藉「你好，李煥英！」的票房大賣而躋身大導的賈玲，事業蒸蒸日上的小花關曉彤也送出了自己真切的祝福。

還有「金馬雙黃蛋」馬思純和周冬雨，以及娜扎、金晨、歐陽娜娜、王子文等熱度非常高的女藝人都第一時間轉發央視官博，共慶百年華誕。

據報導，港台藝人梁小冰、陳法蓉、蔡卓妍、陳偉霆、容祖兒、佘詩曼、王大陸、李彩樺等也在第一時間轉發央視動態祝賀。

另據新京報報導，電影「革命者」日前發布主題曲「國際歌」MV。歌曲由那英演唱，竇鵬編曲製作。