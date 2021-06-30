我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.2%成人 完全接種疫苗

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

打完2劑中國疫苗 林瑞陽：我鑲金邊了

娛樂新聞組／綜合報導
林瑞陽自爆已在中國打完兩劑疫苗。（取材自微博）
林瑞陽自爆已在中國打完兩劑疫苗。（取材自微博）

昔日「台灣第一小生」林瑞陽，轉型在中國從商，他曾誇口家裡都是錢，和張庭結婚後育有一對兒女，近年淡出演藝圈，日前他透露已在中國接種疫苗，目前沒有任何副作用。

林瑞陽6月28日在微博分享影片，並表示：「承蒙國家厚愛，两針疫苗接種完成，無任何不良反應。」只見他戴著口罩，一旁的醫護人員人員正在幫他注射疫苗，他更逗趣地說：「打完疫苗我就發現，副作用也挺大，臨床表現主要是「得瑟」（囂張之意）就顯擺，我打完疫苗了！兩針呢，我鑲金邊了，最主要，還沒花錢。」

除了林瑞陽之外，蕭敬騰、潘美辰、「月亮公主」孟庭葦、陳志朋、王耀慶、溫嵐等人，都在打中國了疫苗，

蕭敬騰今年3月到中國長期工作，預約後6月初和工作團隊在上海接種了國藥疫苗，24日下午完成了第二劑疫苗接種，被問到身體狀況，當時他透過經紀人Summer表示：「施打疫苗是世界趨勢，保護自己，也保護身邊的人，減輕社會負擔。第一劑完全無感，第二劑需觀察。」Summer也表示整個團隊12人接種後一切安好，打完疫苗後就回飯店休息，目前還沒確定返台時間。

孟庭葦6月9日在中國接種疫苗，她曬出照片寫下：「今日完成了重要的防護，第一針記錄一下」，表示：「真的完全不痛」。而潘美辰更早在6月4日便接種疫苗，直說：「終於打上疫苗啦，醫生怕我痛，貼心的慢慢操作，實在是太有愛心啦。施打過程一點都不痛，也沒有任何感覺，打完也沒有任何副作用，實在太專業啦」。

疫苗 中國 蕭敬騰

上一則

與小布傳曖昧？女星安德拉黛：我倆不認識

下一則

「神力女超人」3度當媽 素顏秀全家福

延伸閱讀

莫德納獲印度核准進口 股價飆新高 分析師憂變動能股

莫德納獲印度核准進口 股價飆新高 分析師憂變動能股

驚Delta變種病毒傳播力 洛縣官員：室內應戴口罩

驚Delta變種病毒傳播力 洛縣官員：室內應戴口罩
美國疫苗換台灣半導體？ 白宮：不應有這種聯想

美國疫苗換台灣半導體？ 白宮：不應有這種聯想
法國賽諾菲藥廠將斥巨資 研發mRNA疫苗

法國賽諾菲藥廠將斥巨資 研發mRNA疫苗

熱門新聞

歐陽娜娜。(取材自微博)

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

2021-06-22 22:29
侯炳瑩在微博曬出近照仍凍齡如昔。（取材自微博）

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

2021-06-26 20:10
李嘉欣20日過51歲生日。圖／擷自微博

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

2021-06-21 15:09
關之琳穿低胸禮服出席活動，被批評裝嫩。（取材自微博）

關之琳穿低胸裝險走光 挨批裝嫩

2021-06-24 02:24
楊冪下班回家被網友捕獲，好身材藏不住。（取材自微博）

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

2021-06-21 23:46
宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍。圖／取自IG @ELLE Singapore

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

2021-06-28 14:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留