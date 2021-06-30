打完2劑中國疫苗 林瑞陽：我鑲金邊了

林瑞陽自爆已在中國打完兩劑疫苗。（取材自微博）

昔日「台灣第一小生」林瑞陽，轉型在中國 從商，他曾誇口家裡都是錢，和張庭結婚後育有一對兒女，近年淡出演藝圈，日前他透露已在中國接種疫苗 ，目前沒有任何副作用。

林瑞陽6月28日在微博分享影片，並表示：「承蒙國家厚愛，两針疫苗接種完成，無任何不良反應。」只見他戴著口罩，一旁的醫護人員人員正在幫他注射疫苗，他更逗趣地說：「打完疫苗我就發現，副作用也挺大，臨床表現主要是「得瑟」（囂張之意）就顯擺，我打完疫苗了！兩針呢，我鑲金邊了，最主要，還沒花錢。」

除了林瑞陽之外，蕭敬騰 、潘美辰、「月亮公主」孟庭葦、陳志朋、王耀慶、溫嵐等人，都在打中國了疫苗，

蕭敬騰今年3月到中國長期工作，預約後6月初和工作團隊在上海接種了國藥疫苗，24日下午完成了第二劑疫苗接種，被問到身體狀況，當時他透過經紀人Summer表示：「施打疫苗是世界趨勢，保護自己，也保護身邊的人，減輕社會負擔。第一劑完全無感，第二劑需觀察。」Summer也表示整個團隊12人接種後一切安好，打完疫苗後就回飯店休息，目前還沒確定返台時間。

孟庭葦6月9日在中國接種疫苗，她曬出照片寫下：「今日完成了重要的防護，第一針記錄一下」，表示：「真的完全不痛」。而潘美辰更早在6月4日便接種疫苗，直說：「終於打上疫苗啦，醫生怕我痛，貼心的慢慢操作，實在是太有愛心啦。施打過程一點都不痛，也沒有任何感覺，打完也沒有任何副作用，實在太專業啦」。