成龍、張韶涵同台 為中共黨慶獻唱「怒吼吧 黃河」

香港藝人成龍（前排中）與台灣藝人張韶涵（前排右二）等人，日前一起同台為中共黨慶獻唱。（記者呂佳蓉／攝影）

慶祝中國 共產黨成立100周年的文藝演出「偉大征程」，6月28日晚在北京鳥巢舉行，香港藝人成龍與台灣 藝人張韶涵等人，登上中共黨慶舞台一起獻唱「怒吼吧 黃河」，引發外界關注。

據媒體報導，「偉大征程」是中共為慶祝共產黨成立100周年，於7月1日慶祝活動前，特別安排的文藝演出，在6月28日晚間的正式演出時，中共中央政治局委員習近平 、李克强、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人，和約2萬名觀眾一同觀看演出，為確保活動完美呈現、萬無一失，官方甚至要求參會媒體不得攜帶手機等任何通訊設備，避免有媒體進行現場直播。

香港藝人成龍在北京慶祝中共黨慶，引發關注。（取材自微博）

台灣藝人張韶涵在北京慶祝中共黨慶，引發關注。（取材自微博）

演出在北京的大陸國家體育場鳥巢舉行，包含21個節目，最後以歌曲「沒有共產黨就沒有新中國」作收，呈現1921年共產黨成立以來，包括起義、長征、開國、改革開放、設立特區、港澳回歸，一直到習近平新時代的歷程，並動用黃勃、胡哥、楊洋、楊紫、宋軼、李現等影劇明星，出演時代短劇。

香港01報導，據悉，該文藝演出以情境「史詩」的形式展示，包含21個節目，最後以歌曲「沒有共產黨就沒有新中國」作收，呈現1921年中國共產黨成立以來，包括起義、長征、開國、改革開放、設立特區、港澳回歸，一直到習近平新時代的歷程。

在上述文藝演出中，除了有內地的人氣藝人黃勃、楊洋、楊紫等人，香港藝人成龍、台灣藝人張韶涵也在表演名單裡，張韶涵同時也是現場唯一一位標示為中國台灣的藝人，張韶涵穿著黃色的服裝站在成龍旁邊，與澳門藝人劉乃奇、盛梅，以及內地藝人高鵬、佟鐵鑫、王晨、洪之光、王一鳳等一同合唱「怒吼吧 黃河」。

此外，參加文藝演出的歌手還包括內地歌手韓紅、李楠、李宇春等，以及台灣人也熟知的郁可唯等，整個節目時長超過兩個小時，中共第一代領導人毛澤東，以及現任領導人習近平的「成就」，在表演中有大量呈現。

事實上，這也不是張韶涵第一次出席相關活動，先前她也曾登上央視國慶晚會演唱抗疫歌曲「守護」，同場活動中，歐陽娜娜則是登台演唱「我的祖國」。