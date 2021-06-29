林允甜買日用品 疑同居緋聞男友

林允被網友懷疑和緋聞男友顏人中同居，但兩人至今未承認戀情。(取材自微博)

星女郎林允近日爆出與緋聞 男友顏人中疑似展開同居生活，有媒體拍到林允的助理現身顏人中居住的小區，手中拿著大包小包的林允物品，往顏人中家裡搬了很多東西，甚至將林允的寵物狗也帶了過去，引起熱烈討論。

貓眼娛樂報導報導，當晚，林允與顏人中去採購了大量日常用品，一起回到男方家中，兩個人互動看起來相當甜蜜。事實上，前不久就有媒體拍到林允和顏人中深夜同框，兩人一起參加聚會，一起逛街活動，舉止十分親密。

網友們看了媒體爆料之後，有人表示「又不是未成年，同居也沒什麼」；也有人調侃，「為什麼是女方搬過去，男方怎麼不去女方家裡住？」

早在今年2月，林允曾深夜在小號發文，自曝與顏人中戀愛。不過隨後就秒刪，當時工作室解釋是因為玩遊戲輸了，只是真心話大冒險而已。

據報導，林允因出演周星馳導演 的「美人魚」大受歡迎，隨後又出演了「爵跡」、「西遊伏妖篇」等作品，同樣或的廣大迴響，是非常有熱度的流量小花。而顏人中是台灣 創作歌手，參加過「我是唱作人2」，有著出眾的創作才華。

不過截止目前，林允和顏人中兩位當事人始終沒有承認戀情。