趙薇老公爆欠錢不還 被追債近4000萬
「小燕子」趙薇，與富商老公黃有龍結婚近13年，近年屢屢傳出夫妻倆婚姻亮紅燈，還有趙薇坑殺股民、黃有龍在外欠下天價債務等負面新聞。近日香港媒體再爆，黃有龍向一間財務公司借款合共1.5億元港幣(約1900萬美元)後，因存款不足，只清還部分款項，債權人決定訴諸法律，夫妻倆再添一樁官司。
綜合媒體報導，趙薇和黃有龍婚後育有一女「小四月」，夫妻倆不僅是「富比士」中國名人收入榜常勝軍，2018年，趙薇更以63億人民幣（約291億台幣）闖進「2018胡潤白手起家女富豪榜」。然而近年來，兩人卻常傳出黃有龍面臨經濟危機，婚姻也岌岌可危，去年傳出男方被追債，網友還發現趙薇把兩人過去合影刪除，不過隨後都被趙薇的經紀公司否認。
2019年，趙薇夫妻被500多名投資者提告旗下公司涉及證券虛假陳述，趙薇被列為共同被告，今年4月還傳出趙薇旗下三間公司股權遭凍結，近日又爆出黃有龍2016年借貸1.5億元港幣，但2017年因存款不足跳票，對方要求黃有龍需連本帶利償還3億港幣（約3860萬美元），還告上高等法院。對此，趙薇目前都還未出面說明。
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