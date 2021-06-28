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因疫情分隔港台 王子、鄧麗欣結束3年情

娛樂新聞組／綜合報導
王子(左)與鄧麗欣宣布分手。(取材自臉書)
王子(左)與鄧麗欣宣布分手。(取材自臉書)

香港女星鄧麗欣日前在Instagram宣布與邱勝翊（王子）分手，結束三年情！她放上了一張夕陽的照片並標對方寫著：「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶著珍惜地捨去才更覺可貴，世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福」。

王子則在Instagram上傳香港夜景照，寫著，「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去，感謝一切的發生，都在心裡留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」兩人都上傳再一起時最美的風景，祝福對方和平分手。

王子和鄧麗欣2018年姐弟戀，期間不時放閃，以為穩定交往。但鏡周刊指出，其實自疫情爆發後，兩人就因為疫情而分隔兩地，傳出感情轉淡。鄧麗欣的舊愛方力申因此趁機重新追求她，當時鄧麗欣仍對媒體仍大方稱讚王子很有責任感，兩人也會靠視訊聯絡。

當時鄧麗欣也被港媒問到兩人疫情過後會不會結婚？當時她笑說：「疫情過了再說吧！太多事是人算不如天算。我不是愛計畫太遠的人，要看感覺。」誰知道撐不到疫情結束，戀情就掰掰了。

王子與鄧麗欣宣布分手。(取材自Instagram)
王子與鄧麗欣宣布分手。(取材自Instagram)
王子與鄧麗欣宣布分手。(取材自Instagram)
王子與鄧麗欣宣布分手。(取材自Instagram)

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