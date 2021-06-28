乘著姐姐的浪 「哥哥的滾燙人生」霸氣開錄

言承旭擁有眾多粉絲支持。(取材自微博)

接連播出兩季的中國綜藝節目「乘風破浪的姐姐」話題滿滿，如今「哥哥的滾燙人生」霸氣登場，網友在微博爆料，首集上周正式開錄，最終確定參賽者包含：陳小春 、林志炫、趙文卓、言承旭、張智霖等，32位「哥哥」在首集分組各展奇才，像是Rap組、唱跳組、唱演組等，令網友大呼期待。

林志炫唱功不凡。(取材自微博)

當中陳小春和林曉峰、謝天華憑藉「古惑仔」系列電影大紅大紫，這回三人同組出征，先前傳一起演出「古惑仔」的鄭伊健也是節目鎖定名單，但在首集中不見他的蹤跡，網友猜測會以踢館嘉賓現身。而陳小春當初在「爸爸去哪兒」第六季的酬勞，傳出達3500萬人民幣（約542萬美元），網友推估此回酬勞也很可觀，加上老婆應采兒承諾願意免費助陣，價碼應不會低於1500萬人民幣（約232萬美元）。

陳小春憑「古惑仔」系列電影大紅大紫。(取材自微博)

「哥哥」形式和「姐姐」大同小異，天王劉德華曾被傳是節目的見證人，但他以沒有綜藝節目計畫否認，也傳出節目團隊開出一季1500萬人民幣的價碼邀約王力宏、周杰倫，但被兩人婉拒。

台灣 代表有言承旭、林志炫、敖犬、熱狗，林志炫多次入圍 金曲獎，唱功無庸置疑，敖犬擅長唱跳、熱狗則是饒舌天王，演員出身的言承旭，擁有眾多粉絲支持，網友形容錄製當天：「言承旭一出場，全場都在歡呼他的名字。」顯見其人氣之高。