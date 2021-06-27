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余文樂練氣功克服驚恐症 直呼「神奇」

記者陳建嘉／綜合報導
余文樂驚恐症最近日又突然發作。（取材自微博）
余文樂驚恐症最近日又突然發作。（取材自微博）

40歲港星余文樂6月在Instagram坦承，好了兩年的驚恐症再度發作，無奈表示「一度擔心自己再也好不起來」，事隔近一個月，他在Instagram更新現況，表示最近透過練氣功的方式緩解症狀，成效顯著到讓他直呼「神奇」。

余文樂在限時動態中，靜心的打坐在地上，身體隨呼吸前後晃動，並寫下「終於『通關』，感覺真的很神奇」，沒想到真的也沒出現驚恐症狀，「感謝師父，明天繼續努力」，最後也直呼「不可思議」。

余文樂起初是三年前突然在飛機上呼吸困難，形容當下的狀況，「手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝了去找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了」。後來空姐幫忙問機上有沒有醫生，剛好有一位外國醫生，幫余文樂檢查後，給他吃了一點鎮定劑，才平安度過這趟旅程。他說：「後來我回去看醫生，證實了是驚恐症。」

他指病症是因長期工作壓力所致，定期吃藥一年後已根治，但事隔兩年，前幾天又突然發作，令他非常失落，也很害怕，「我怕我以後都好不起來」。不過他也表示，幸好有老婆、兒女成為他甜蜜的負擔，喊話說：「為了你們，為了家人，為了我所有的同事，我會繼續努力。2021年我會好好加油」。

余文樂稱練氣功後，驚恐症沒有再出現。（取材自Instagram）
余文樂稱練氣功後，驚恐症沒有再出現。（取材自Instagram）

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