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缺現金？ 傳張學友賣豪宅叫價4.3億港幣狂賺8倍

娛樂新聞組／綜合報導
張學友被爆近日出售淺水灣一套豪宅，房價大賺超過八倍。（取材自Instagram）
張學友被爆近日出售淺水灣一套豪宅，房價大賺超過八倍。（取材自Instagram）

據港媒報導，張學友近日以4.3億港幣（下同，約5560萬美元）掛牌出售淺水灣一套豪宅，該物業是張學友夫婦分別於1993年和2004年以4630萬元總價買入，如果成功出手，獲利將達3.83億元，賺超過八倍。

據稱張學友此次出售的是一棟三層複式豪宅，總實用面積約4655方呎，連4個車位同時放售，每呎叫價逾9萬元，貴絕南區分層式住宅物業，創屋苑新高。

綜合網易娛樂、貓眼娛樂報導，港媒表示，張學友如今不僅是歌神，更是衣食無憂的「樓神」，手中至少持有五套物業，總市值至少8億港元。他從出道以來「有錢就買樓」，加上太太羅美薇打理，如今每月租金收入超過百萬。

不過張學友出售豪宅的行為也引起了一些猜測，有港媒爆料稱張學友剛搬進新家就掛牌出售老屋，速度極快，疑似是現金流出現了問題，急需套現。

但張學友近日出席活動時狀態依舊，對鏡頭滿臉笑容氣質親切，59歲仍然帥到飛起。據港媒報導，張學友已經被邀請演唱東京奧運會的主題曲，歌神地位不減。

據報導，張學友也曾投資失利，2008年金融危機中，張學友就被曝損失巨大，次年就復出連拍三部電影，還開始世界巡演賺錢。

在經濟狀況迴轉後，近年來張學友再次開啟休息模式，曝光度越來越少，最新一部電影還是2016年的「澳門風雲3」，只會偶爾在音樂節出來演唱。

不過，港媒爆料的真實性目前還不能確定。

除了張學友之外，還有不少明星也透過購置房屋賺取不少錢。

東京奧運 電影 澳門

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