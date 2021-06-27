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疫情衝擊 周董退出好聲音導師陣容

記者王郁惠／綜合報導
周杰倫(右)和張惠妹這期都不再出現「中國好聲音」導師行列。（取材自微博）
周杰倫(右)和張惠妹這期都不再出現「中國好聲音」導師行列。（取材自微博）

浙江衛視綜藝節目「中國好聲音」，去年年底才官宣邀請周杰倫（周董）五度回鍋、擔任2021的導師，儘管期間一度停止海選，仍逆境而生，而近日曝光八位導師名單，周杰倫卻消失名單中。

周杰倫曾擔任過2015至2018年導師，外傳酬勞是破億天價，而原本節目去年底官宣2021年他將回歸，沒想到疑受「倒奶事件」波及而被發出禁令、暫停一切海選。好不容易解禁重啟，網傳的八位導師名單曝光，包括汪峰、劉歡、張杰、張靚穎、李榮浩、鄧紫棋、平安和袁婭維，周杰倫不在其中，但尚未官方證實。

由於中國好聲音後期增加的「一鍵閉麥」功能（即被其他導師閉麥之後，無法通過說話為自己爭取學員），綜藝效果掩蓋昔日音樂取勝的初衷，且選手素質爭議不斷，導致口碑下滑、收視率無力回天，周杰倫消失名單當中，網友反倒慶幸「不要來這檔爛節目，還是好好出專輯吧」、「別去了，寧願把『周遊記』弄好」。

對於周杰倫是否缺席本屆「中國好聲音」導師陣容？所屬杰威爾音樂證實，表示：「已經跟製作單位討論過了，因為疫情的關係，我們今年就不參加。」而原傳導師名單也鎖定天后張惠妹，經紀人陳鎮川證實有談過，「因為ㄧ去要好幾個月，家裡的事情來不及安排，所以就不去了」。

周杰倫 中國 鄧紫棋

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