劉德華安撫失控粉絲 3步驟迅速搞定

劉德華先安撫失控粉絲，再請周遭歌迷安靜。（視頻截圖）

劉德華日前出席活動，有粉絲因等待了八個小時簽名拍照被插隊而情緒失控，劉德華得知情況後立即安撫粉絲，迅速穩定了現場秩序。

台北中國 時報報導，天王劉德華縱橫演藝圈40年，不論音樂或電影 都有一定的地位和成就，加上他嚴謹認真的工作態度和疼愛護粉絲的形象，讓他成為廣受敬重的藝人，近日他遇到狂粉鬧事、叫囂的情況，果然「男神一出手，就知有沒有」，僅靠一秒的時間就擺平混亂的場面。

從抖音 的截圖畫面看到，穿著黑色勁裝的劉德華一派輕鬆地走進粉絲群中，親民地幫粉絲簽名和影迷合照，沒想到這時，居然有一名戴著眼鏡的中年男子，不斷地大聲叫囂，甚至和保鑣爆發推撞衝突。

經了解，這名男子為了見到劉德華一面，等了足足八個小時，當劉德華現身後，場面變得鼓譟、混亂，而男子原先排隊的位子竟被人插隊，男子當場心生不滿才會有「大動作」。

劉德華得知狀況後，馬上走向前拍拍這名男子的肩膀，輕聲地說，「你冷靜一下」，接著還對周遭粉絲比出「噓」的動作，果然平息了現場紛亂，隨後他更靠在這名男粉身邊微笑合照，三個步驟一秒輕鬆Hold住全場。