羅晉扮悲情太子 哭200天「心都疼了」

羅晉在「鶴唳華亭」飾演太子。（圖：八大電視提供）

羅晉主演權謀劇「鶴唳華亭」飾演悲情太子，劇中的他自虐虐人，長達七個月的拍攝期，因角色日日承受身心靈痛苦，哭足200天，導演 爆料，羅晉常演到「心都疼了」，收工回去房間便癱在一處，連卸頭套的力氣也沒有，經常一坐兩、三小時才回神，足見對角色投入之深。

羅晉拍「鶴唳華亭」每一場戲都不輕鬆，且真實情感投入，秒秒令人動容，像是劇中飾演他的恩師、太子太傅盧世瑜（王勁松飾），為保護他身為太子的安全，選擇辭官回鄉前向皇帝死諫，羅晉親眼目睹恩師離世，悲慟不已，情緒崩潰，「那是想喊不知該如何喊、喊不出的狀態，那樣的戲演完之後，整個手都是麻的，身心靈都難受」，一幕他失去恩師，痛苦灌酒模樣，悲痛無聲嚎哭30秒，最後悲憤跳入水中的畫面，令網友也噴淚。

而詮釋太子「蕭定權」，對羅晉來說，最大的挑戰是語言習慣和之前未接觸過的禮儀文化，「長時間在那樣的環境裡，也會催眠自己就是『蕭定權』，所有工作人員也在那200多天裡忘掉了你是羅晉。」

他說有一次坐在窗邊時，同劇的演員轉頭看到他，竟驚呼:「我剛剛看到你的那一瞬間，忘了你是羅晉，感覺就是『蕭定權』坐在那裡。」此話一出，讓他十分開心，表示自己已成功融入戲裡。