關之琳穿低胸裝險走光 挨批裝嫩

關之琳穿低胸禮服出席活動，被批評裝嫩。（取材自微博）

58歲的香港 女星關之琳雖然年過半百，但每每出席各大活動都還是美豔動人，更被誇讚是歲月不敗美人；她日前身穿一襲低胸禮服出席活動，性感裝扮卻差點走光，還有酸民批評她裝嫩、穿衣品味顯老，更不留情地說，「安安靜靜的老去不好嗎？」

綜合媒體報導，有「香江第一美人」封號的關之琳，在眾人印象中，是一名保養得宜的美魔女，過去她也曾大方分享凍齡妙招，不外乎多運動，還有吃得飽跟睡得好，「在用的物品上面也要保養，用好的東西，對自己一定要好」；不過，先前她和朋友聚會時，素顏真面目遭出賣，就被認為P圖前後差很大。

日前關之琳出席品牌活動時，頂著快要及肩的髮型，身上穿了一套低胸蝴蝶結禮服，沒想到疑似性感過頭，在活動進行時胸前差點走光；沒想到事後就有網友對關之琳穿搭很有意見，直批「一把年紀了，還要穿那麽少？沒有顯得年輕反而非常老氣，滿臉皺紋都看得出來」。

網友還點出關之琳穿衣品味需要改善，「選點粉色衣服還能稍微挽救氣場，選擇黑色的服裝簡直悲劇，本身老氣還不懂得打扮」，最後更冷言冷語地說，「安安靜靜的老去不好嗎？為什麼還要出來露臉？」

PO文一出，引來不少粉絲為關之琳說話：「58歲還能這樣已經打敗不知道多少婆婆媽媽」、「女神的努力你看到了？只會出一張嘴」、「還是很美，小心不要走光」、「一樣是我記憶中的那個美女」。但隨即有人發現，這些照片，其實是關之琳在2009年出席The Swank北京 首間旗艦店開幕時所拍的。