趙麗穎傳遭搶角色 粉絲開撕童瑤

趙麗穎考慮接拍新劇「生命樹」，卻被通知換角。（取材自微博）

「千億點擊女王」趙麗穎 今年4月宣布與馮紹峰結束兩年半婚姻，有指感情失意的她自失婚後寄情於工作，而近日她本獲邀任新劇「生命樹」女主角，但在考慮接拍角色期間，劇組突然宣布由有「小章子怡」之稱的童瑤主演，趙麗穎頓時疑似慘遭被搶角色。

綜合媒體報導，自傳聞流出後，據悉雙方粉絲於網上掀起罵戰。有人以「趙麗穎演技」為話題，狠批她演技不佳、化妝造型惡劣。而趙麗穎粉絲亦不甘示弱反擊，重提童瑤18歲時遭憑「鐵齒銅牙紀曉嵐」成名的張國立兒子張默家暴 ；又指她早有搶角色的前科。

趙麗穎與馮紹峰離婚之後不久，便與李冰冰拍起了時尚大片，不少網友都覺得趙麗穎即將進軍電影行業，但是在這個時候在網上卻有不少言論質疑趙麗穎的演技。

網友在一些蛛絲馬跡中，扒到了演員童瑤的身上，原因是正午陽光目前有一部扶貧劇劇「生命樹」正在創作中，而且有相關人士正在接觸趙麗穎，想邀請趙麗穎出演此劇。

童瑤江主演新劇「生命樹」。（取材自微博）

對於趙麗穎而言，她還沒有打算在電視劇方面轉型到正劇或者年代劇方向，所以對「生命樹」她是比較糾結的。此時，網路上卻出現了很多質疑趙麗穎演技的通告，特別是在趙麗穎與李冰冰拍攝的大片曝光之後，便有更多的通告表示趙麗穎的演技根本不適合出現在大熒幕上。有網友猜測這些通稿都是童瑤授意，隨後，便有消息稱劇方邀請了童瑤主演。

童瑤的老公便是王冉，他創立的投資 公司與微軟、華誼兄弟、湖南廣電、江蘇廣電都有過合作，在娛樂圈中只要是涉嫌到利益方面的合作，那麼關係必然不淺，童瑤在影視方面的資源，大部分都是丈夫王冉幫她拿到的，完全不用擔心趙麗穎能夠輾壓她。