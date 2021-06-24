我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

趙麗穎傳遭搶角色 粉絲開撕童瑤

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎考慮接拍新劇「生命樹」，卻被通知換角。（取材自微博）
趙麗穎考慮接拍新劇「生命樹」，卻被通知換角。（取材自微博）

「千億點擊女王」趙麗穎今年4月宣布與馮紹峰結束兩年半婚姻，有指感情失意的她自失婚後寄情於工作，而近日她本獲邀任新劇「生命樹」女主角，但在考慮接拍角色期間，劇組突然宣布由有「小章子怡」之稱的童瑤主演，趙麗穎頓時疑似慘遭被搶角色。

綜合媒體報導，自傳聞流出後，據悉雙方粉絲於網上掀起罵戰。有人以「趙麗穎演技」為話題，狠批她演技不佳、化妝造型惡劣。而趙麗穎粉絲亦不甘示弱反擊，重提童瑤18歲時遭憑「鐵齒銅牙紀曉嵐」成名的張國立兒子張默家暴；又指她早有搶角色的前科。

趙麗穎與馮紹峰離婚之後不久，便與李冰冰拍起了時尚大片，不少網友都覺得趙麗穎即將進軍電影行業，但是在這個時候在網上卻有不少言論質疑趙麗穎的演技。　

網友在一些蛛絲馬跡中，扒到了演員童瑤的身上，原因是正午陽光目前有一部扶貧劇劇「生命樹」正在創作中，而且有相關人士正在接觸趙麗穎，想邀請趙麗穎出演此劇。

童瑤江主演新劇「生命樹」。（取材自微博）
童瑤江主演新劇「生命樹」。（取材自微博）

對於趙麗穎而言，她還沒有打算在電視劇方面轉型到正劇或者年代劇方向，所以對「生命樹」她是比較糾結的。此時，網路上卻出現了很多質疑趙麗穎演技的通告，特別是在趙麗穎與李冰冰拍攝的大片曝光之後，便有更多的通告表示趙麗穎的演技根本不適合出現在大熒幕上。有網友猜測這些通稿都是童瑤授意，隨後，便有消息稱劇方邀請了童瑤主演。　　

童瑤的老公便是王冉，他創立的投資公司與微軟、華誼兄弟、湖南廣電、江蘇廣電都有過合作，在娛樂圈中只要是涉嫌到利益方面的合作，那麼關係必然不淺，童瑤在影視方面的資源，大部分都是丈夫王冉幫她拿到的，完全不用擔心趙麗穎能夠輾壓她。

趙麗穎 家暴 投資

上一則

工作人員出包 防彈少年團動態疑出現保險套、女人腳趾

延伸閱讀

離婚馮紹峰後如何稱呼？趙麗穎高情商回應獲讚

離婚馮紹峰後如何稱呼？趙麗穎高情商回應獲讚
主持人介紹洗衣精 趙麗穎嗆：媽媽不是用來做家事

主持人介紹洗衣精 趙麗穎嗆：媽媽不是用來做家事
主持人賣洗衣精喊「媽媽洗衣」 趙麗穎反嗆這句獲好評

主持人賣洗衣精喊「媽媽洗衣」 趙麗穎反嗆這句獲好評
兒童節沒陪兒子？趙麗穎獨自一人嗨玩射擊

兒童節沒陪兒子？趙麗穎獨自一人嗨玩射擊

熱門新聞

苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
朱芷瑩親曝與湯唯的關係。(取材自臉書)

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

2021-06-20 21:27
李嘉欣20日過51歲生日。圖／擷自微博

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

2021-06-21 15:09
楊冪下班回家被網友捕獲，好身材藏不住。（取材自微博）

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

2021-06-21 23:46
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22
鍾漢良帥氣登場綜藝節目，氣場強大、外形討好。（取自材微博）

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

2021-06-15 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追