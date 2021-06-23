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「萬人迷」陳好獲評中戲教授 被扒論文發表竟是0

娛樂新聞組／綜合報導
陳好遭網友質疑身為中央戲劇學院的教授，卻未發表論文。（取材自微博）
陳好遭網友質疑身為中央戲劇學院的教授，卻未發表論文。（取材自微博）

因電視劇「澀女郎」中「萬人迷」一角知名的演員陳好，近日被網友質疑身為中央戲劇學院的教授，卻無任何論文發表，並對比其他師資，引發熱議。

 網易娛樂報導，陳好被扒出沒有以大學教授身分發表過任何文章、論文了；網友指出同為表演系教授，王平發表了18篇文獻，姜若瑜也有10篇。網友表示，未發表過任何專業文章，意味著陳好對這門學科沒有個人觀點輸出，卻在中戲被評上教授，不太合理。

有網友緩頰，「教學成果」也是評定標準之一。但實際上，在中戲官網上並沒有找到陳好獲得任何「教學獎」，甚至連教學情況介紹都沒有；反觀其他中戲老師都明確寫了指導排練經歷、開設課程等。

簡歷方面，以姜若瑜為例，簡歷中羅列本科教學、研究生教學、創作作品、對外交流、發表專著及科研項目等。而陳好的簡歷中只有個人演藝經歷和獲得的演藝榮譽，連社會公益活動都寫上去充數。

對此，也有網友表示，如果曾獲得大獎，也可以適當放寬科研成果。然而其他人指出，陳好息影很早，獲得的獎項不多，質量最高的獎項應是第22屆「金鷹獎」最受喜愛電視劇女演員獎，其他獎項含金量並不高。

此外，有人質疑也由演員獲聘任教中戲的蔣雯麗，曾奪下「金鷹獎」、「飛天獎」及「白玉蘭獎」，且她自2010年起就在中戲任教，而陳好於2013年才回中戲任教。然而雖含金量、教學時間都勝出，蔣雯麗只是副教授，陳好卻被評上了教授。

面對質疑，陳好工作室在微博發文回應：「陳好老師從未參與過教授資格的評定。學院官網發現歸類有誤後，已第一時間修正。給大家造成了誤解，特此說明。 」目前，中戲官網已經將陳好從教授一欄中移出，改到了國家一級演員當中。

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