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周星馳59歲生日 「最受寵星女郎」搶頭香慶生

娛樂新聞組／綜合報導
林允在微博貼周星馳的照片，獻上生日祝福。（取材自微博）
林允在微博貼周星馳的照片，獻上生日祝福。（取材自微博）

喜劇天王周星馳的一舉一動都引人關注，他近日迎來59歲生日，被他一手捧紅的「美人魚」女星林允，凌晨零時一到就在微博貼出多張周星馳帥照，寫著「祝帥氣又可爱的老闆生日快樂」。這也是她連續第6年準時祝福。

來源：YouTube

林允至今一直深得周星馳歡心，算是最得星爺重用的星女郎，而她不辜負老闆厚愛，連續第六年上傳照片為星爺慶生。有網友封她為「中國好員工」，也有人表示：「果然是最得寵星女郎」、「獲星爺疼惜不是沒有原因」。

林允(左)在微博貼周星馳(右)的照片，獻上生日祝福。（取材自微博）
林允(左)在微博貼周星馳(右)的照片，獻上生日祝福。（取材自微博）

林允2016年主演周星馳導演的「美人魚」獲得華語圈關注，接下來陸續接演不少大片，與人氣男星們搭檔，堪稱男神收割機，包括與吳亦凡合演「西遊伏妖篇」、和陳偉霆攜手演出「戰神紀」，又和王大陸合作「一吻定情」。

之前林允曾在綜藝中談及周星馳為什麼會選中自己當「星女郎」，她直言「真的不知道」，而周星馳曾給過「野生」這個答案，蔡康永解釋道「沒有演藝圈的習氣」。如今她將再度演出「美人魚2」，笑稱自己「現在是家養」。

據悉，周星馳生日忙著工作，他的多年好友、香港電影工會發言人田啟文也傳訊祝福。田啟文透露周星馳正忙於執導電影「美人魚2」，該片雖已殺青，但還有不少地方要做後製，目前仍在趕工，希望能趕上明年春節上映。

周星馳 電影 導演

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