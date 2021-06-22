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「不是會哭就叫好演員」 陶虹被指暗諷熱依扎

娛樂新聞組／綜合報導
陶虹（圖）日前接受訪問大談演員的定位，她提到「不是會哭就叫好演員」，被指暗諷「小張柏芝」熱依扎。（取材自微博）
陶虹（圖）日前接受訪問大談演員的定位，她提到「不是會哭就叫好演員」，被指暗諷「小張柏芝」熱依扎。（取材自微博）

片酬、番位、演技，演員真正應該在乎的是什麼？上海電視節白玉蘭獎評委之一的中國演員陶虹，日前接受訪問大談演員的定位，她提到，「我特別希望大家知道，不是會哭就叫好演員，好演員需要對角色有張弛有度的掌控力」。這樣的論點一發布，就衝上微博熱搜。

因為作為這一屆白玉蘭評委的她，在舉了戲劇「山海情」這段正面例子之後又說了一句「不是會哭就是好演員」，被網友認為是在針對主角、被譽為「小張柏芝」的熱依扎，熱依扎在這部劇裡最動人的就是一段哭戲。也讓支持熱依扎的網友與陶虹的粉絲在網上掀起罵戰。

另外新浪娛樂報導，被問及當下年輕演員應該在意片酬還是番位時，陶虹給出的答案是專業，因為番位得給到合適的人，而如果遇到天價片酬，「我可能會先問問我自己，我為什麼值這麼多錢？如果德不配位，即便是拿了錢也不會心安理得。」

報導指出，對於選秀新人進軍影視圈，陶虹覺得他們壓力挺大的，「每年都有年輕的小孩出道，如果只是拚年輕的話，那你會發現自己很快就老了。如果只是想來做個過客，很快就轉行；但如果想走得長遠，還是要學」，在她看來，選秀藝人需要知道世界是要靠自己的眼界、想像力、創造力去闖的。

被譽為「小張柏芝」的熱依扎，在「山海情」裡最動人的就是一段哭戲。（取材自微博）
被譽為「小張柏芝」的熱依扎，在「山海情」裡最動人的就是一段哭戲。（取材自微博）

張柏芝 中國 微博

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