曝肖戰私人行程引來水洩不通人潮 火鍋店頻道歉

肖戰結束舞台劇「如夢之夢」成都站演出後，曬出在陽台上的帥照，還分享火鍋照片。（取材自微博）

中國譚鴨血火鍋官博日前曝光男星肖戰與「如夢之夢」劇組成員正在店裡舉辦慶功宴，引發圍觀壅堵，當天深夜，譚鴨血官微連續道歉，表示「小編剛才實在太激動了，無意打擾到慶功宴，在此向大家以及就餐的客人們說聲抱歉」。半小時後再度發評論道歉「藝人已經安全離開，也請大家早點休息，讓大家熬夜擔心了。再次對今天發生的事件道歉！對不起！」

肖戰結束舞台劇「如夢之夢」成都站演出後，曬出在陽台上的帥照，還分享火鍋照片。（取材自微博）

網易娛樂報導，此前，肖戰現身成都引轟動，保安感慨：自劉德華周潤發 之後未曾有過。粉絲本以為肖戰是幾天前打卡火鍋店，但沒想到原來火鍋店在轉發肖戰的微博 前，已經專門發了一則微博，直接標明了肖戰所在的分店位置，並公開了舞台劇 組的慶功宴布條。

結果一發不可收拾，雖然已是凌晨時分，但沒一會這家店就被圍得水洩不通，眾人紛紛舉起相機和手機，就為了拍到肖戰。

理智的粉絲立刻意識到不妥，在網上呼籲大家不要去打擾劇組人員吃飯，有的還在指責店家不該洩露客人的隱私。 隨後店家再度發文致歉，並表示藝人已離開。

肖戰在「如夢之夢」中飾演「五號病人」，原本不被看好的他，表現讓人眼前一亮。連老戲骨許晴也稱讚了肖戰，並形容自己看到了他眼裡的光，「我真的認為肖戰是一個好演員，而且他能踏踏實實地在舞台上，十幾天的排練，一天都沒請假，天天在排，天天在體會，這個用心用功，贏得了我們所有人的尊重。」