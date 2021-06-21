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陳道明「慶餘年」再登帝位 張若昀喜獲指點

記者陳慧貞／綜合報導
「皇帝專業戶」陳道明在「慶餘年」中再登帝位。（圖：中天娛樂台提供）
「皇帝專業戶」陳道明在「慶餘年」中再登帝位。（圖：中天娛樂台提供）

中國大腕演員陳道明過去演過不少皇帝角色，在古裝權謀劇「慶餘年」中，他再度登上帝位，飾演表面平易近人，實則城府極深的「慶帝」，他的加入，除了滿足觀眾期待，更影響演員決定接演該劇關鍵，像是「凍齡女神」李小冉、實力派演員吳剛等，都抱定即使零片酬也願意出演，足見陳道明的魅力。

陳道明堪稱「皇帝專業戶」，自1984年電視劇「末代皇帝」中的溥儀到「康熙王朝」的康熙帝、「楚漢傳奇」漢高祖劉邦及電影「英雄」秦始皇，而在「慶餘年」中，他飾演的「慶帝」一角，外表經常懶洋洋，看似對凡事不關心，眼神卻能透出洞悉一切的犀利，展現殺伐果斷的帝王霸氣，是該劇男主角張若昀最強對手。

陳道明（右）在拍攝過程時常傳授演戲經驗給張若昀。（取材自微博）
陳道明（右）在拍攝過程時常傳授演戲經驗給張若昀。（取材自微博）

飾演男主角范閑的張若昀，在劇中有一場「朝堂醉酒鬥詩」被選為名場面之一，「喝了再上」的醉態，演來入木三分，他坦言，這場戲能拍得成功，有部分要歸功於陳道明，表示前輩外表嚴肅，卻時常傳授演戲經驗給後輩，現場還指導台詞，讓他獲益良多，有回當他正模仿「康熙王朝」中陳道明怒斥群臣的場面，卻不知正牌已來到片場，還幫他接了下一句台詞，讓張若昀一聽著實嚇了一跳。

陳道明在「慶餘年」中飾演表面平易近人，實則城府極深的「慶帝」。（圖：中天娛樂台提...
陳道明在「慶餘年」中飾演表面平易近人，實則城府極深的「慶帝」。（圖：中天娛樂台提供）

65歲的陳道明因為堅持鍛鍊，身材沒有發福，所以看起來至少要比實際年齡年輕十歲以上，他不久前在電視劇「流金歲月」飾演企業大佬，染了一頭白髮，整個氣質非常的出眾。

雖然戲分不多，但場場精采，連女主角之一的倪妮也很開心能和這位前輩對戲。

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