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罕與周冬雨同台 鄧超摟腰 紳士手獲讚

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨親密地靠在鄧超身邊合影，但鄧超被發現手並沒有順勢摟住她的腰，相當紳士。（取材自微博）
周冬雨親密地靠在鄧超身邊合影，但鄧超被發現手並沒有順勢摟住她的腰，相當紳士。（取材自微博）

有媒體日前在社交平台上更新了一則動態，曝光了周冬雨與鄧超在出席某活動時的視頻。為了配合拍攝，周冬雨親密地靠在鄧超身邊，而鄧超的手並沒有順勢摟住她的腰，紳士表現獲讚。

周冬雨親密地靠在鄧超身邊合影，但鄧超被發現手並沒有順勢摟住她的腰，相當紳士。（取...
周冬雨親密地靠在鄧超身邊合影，但鄧超被發現手並沒有順勢摟住她的腰，相當紳士。（取材自微博）

貓眼娛樂報導，周冬雨清純的臉蛋配上黑色禮服非常有氣質，盡顯完美好身材。而鄧超和她合影的時候，兩人搞怪得擺著各自姿勢，看起來非常和諧。

為了配合拍攝，周冬雨親密地靠在鄧超身邊，而男方作為已婚人士，也是相當自覺地使用了紳士手。可以看到，他的手並沒有摟住女方的腰，這樣也是很尊重女演員的表現。

此次周冬雨受邀參加上海電影節，並且與鄧超等人擔任評委，從造型可以看出，她對這次活動還是非常重視的。黑色拖尾長裙，既性感迷人，又不失端莊大氣，讓人眼前一亮。

網友們在看到這則視頻後，有人評論：周冬雨很少穿這樣的衣服吧？不過她太瘦了，有些乾癟。」還有人稱讚：「超哥果然心裡時時刻刻是孫儷，太紳士了。」

周冬雨能夠擔任上海電影節的評委，足以證明主辦方很認可她的實力。實際上，她早已憑藉著「七月與安生」「少年的你」等作品，成為了名副其實的「三金影后」，目前新劇也正在熱映中。

鄧超 電影 孫儷

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