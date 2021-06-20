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婉拒男版「浪姐」 王力宏232萬美元酬勞蒸發

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏拒絕1500萬人民幣的價碼上綜藝「哥哥的滾燙人生」。
王力宏拒絕1500萬人民幣的價碼上綜藝「哥哥的滾燙人生」。

陸綜「乘風破浪的姐姐」製造了高話題性，並讓伊能靜、張柏芝等女星成功翻身，也連帶催生男版的「哥哥的滾燙人生」，目前製作單位找來鄭伊健、謝天華及陳小春共同參與；據悉，原本還開出一季人民幣1500萬元（約232.3萬美元）價碼向王力宏及周杰倫等天王招手，不過兩人皆已婉拒。

鏡周刊報導，王力宏在疫情期間，日子過得隨心所欲，除了蓄起長髮、濃鬍，還經常和友人聚會，這兩年對他來說，除了創作音樂，還有更重要的事要做。

日前王力宏在社群網站曬出了一張接種疫苗的照片，還寫著「早點打，疫情早點結束！」此文一出，讓粉絲驚覺，原來他已悄悄回家鄉美國打疫苗，而且從背景看來，似乎是在一家賣場裡。

近年王力宏致力於線上音樂教學，並為此自學程式語言，據悉他的線上音樂課程「月學」總共吸引了2萬人報名，以每人新台幣7000多元學費來算，第1學期就有約新台幣1億4000萬元（約503.5萬美元）的收入。

鄭伊健近年鮮少在綜藝節目出現，如今傳出要加入「哥哥的滾燙人生」。（取材自Inst...
鄭伊健近年鮮少在綜藝節目出現，如今傳出要加入「哥哥的滾燙人生」。（取材自Instagram）

鄭伊健算是香港演藝界的奇葩人物，活得很自我，但他受訪時曾說：「我不是要讓自己特立獨行，但這就是我，我賺了錢想玩電動，就去買電動回來玩，這有錯嗎？」他甚至覺得自己失去很多，雖然已買房子給家人，卻少了陪伴。2013年他和蒙嘉慧結婚後便移居日本，甚至與老婆在福岡開起地產公司，閒暇時夫妻倆就到處旅遊，並參加不少公益活動。

疫情 疫苗 社群網站

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