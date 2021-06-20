惠英紅新劇挑戰精神分裂媽媽 自曝曾抑鬱、自殺

惠英紅在新劇中飾演飽受精神分裂困擾的母親。（取材自微博）

由關樹明監製，港星惠英紅、王浩信等主演的懸疑心理劇「刑偵日記」近日播出。該劇日前在北京 舉行了看片會，惠英紅出席了此次活動。活動現場，惠英紅與心理學專家對劇集內容進行深度解析，同時，惠英紅還自曝，曾經患過抑鬱症。

搜狐娛樂報導，「刑偵日記」主要圍繞不同的心理病患者，講述了一段笑中有淚、懸疑的故事。劇中，楊碧芯（惠英紅飾）飽受精神分裂困擾，差點毒害了兒子葉勁峰（王浩信飾）。葉勁峰驚嚇過度，解離出體弱但暖心的人格。雙重人格的葉勁峰被招攬加入特案組，與眾人一起惡鬥種種心理偏差的高智慧罪犯，偵破多宗驚悚懸案。

惠英紅對劇中飾演的楊碧芯進行了角色解析，「楊碧芯這個角色在陷入病症的時候，都是伴隨著幻覺、幻聽的產生，虛實擾亂讓她內心十分動搖。作為母親，為避免對自己的孩子造成更大的傷害，她殘存的理智也在與病痛作鬥爭，我覺得這是在演繹過程中最大的挑戰」。

看片互動會上，惠英紅還回憶了自己治療抑鬱症的過程。她提到，自己曾患有嚴重的抑鬱症，甚至曾經自殺，幸好被搶救了回來，她也把這樣的經歷融入到了角色當中。她還鼓勵大家，要勇敢面對病情，「得病沒有什麼丟臉的，只要積極治療吃藥，一定會康復。」

惠英紅早期以「女打仔」出道，是少數的女性武打明星。她的演技一向頗受好評，再2017年以電影 「血觀音」拿下金馬獎最佳女主角獎。當時，她淚灑舞台哽咽表示：「當年我坐在下面，很早就頒女主角我沒拿到，我非常希望能有一天站在這裡，拿到最佳女主角，我告訴自己我是專業的，每個角色都讓你們驚奇。」

惠英紅自爆，「刑偵日記」算是她拍TVB劇集以來最難的一次。不過，粉絲對她的演技還是有十足的信心。