陳嵐抱怨想回陸打疫苗 向佐父親節曬全家福：期待重逢

向佐與郭碧婷抱著女兒。（取材自微博）

港星向華強的兒子向佐目前人在中國大陸工作，今天（20日）適逢父親節，向佐在微博上貼出數張與父母、妻子郭碧婷與女兒的照片，除了祝福父親節快樂，他也提到非常想念目前人在台灣 的老婆和女兒。向佐的母親陳嵐日前才發文稱不滿在台灣無法施打新冠疫苗，想要回大陸施打。

向佐20日在微博發文稱：「非常特別的一次父親節，感謝爸爸媽媽，老婆和女兒, 盡在不言中……特別期待重聚，我愛你龍五先生，爸爸愛你Cora，祝天下父親，父親節快樂。」並貼出九張與家人照片。

向佐在父親節曬出與父母向華強、張嵐的合影。（取材自微博）

向佐去年陪郭碧婷回台灣待產，女兒Cora同年10月出生，向華強也與台灣籍的妻子張嵐回台探望孫女。向華強父子去年申請來台依親居留，不過台灣內政部移民署今年2月底曾發布新聞稿表示，經會商相關單位審查認為，該案有「香港 澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定的不予許可情形，依規定不予許可居留。

向華強與孫女合影。（取材自微博）

向華強被指曾公開支持北京當局制定港區國安法，陳嵐在香港爆發反送運動中期間也曾發文譴責香港年輕人，其子向佐則有中共共青團旗下「中華全國青年聯合會」委員的身分。

陳嵐端午節 當天在其個人微信發文祝賀大家端午節平安，並稱，「可惜我出生地台灣省現在被全世界恥笑中！我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）只能快點逃離」。