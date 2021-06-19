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「八佰」發布日版海報 網：想知日本人怎麼看

娛樂新聞組／綜合報導
中國抗日電影「八佰」，是全球去年度票房賣座冠軍。（取材自微博）
中國抗日電影「八佰」，是全球去年度票房賣座冠軍。（取材自微博）

以抗日戰爭為題材的中國國產電影「八佰」日前發布了日本版的海報，預料將在日本上映。由於題材關係，消息一出隨即引來網民紛紛關注甚至驚訝，「想知道日本人怎麼看」。

據香港01報導，2020年8月21日於中國上映的「八佰」由管虎導演，賣座超過4億8500萬美元的票房，成為全球年度票房冠軍。該片講述了1937年淞滬會戰最後一役中，被稱作「八百壯士」的國民革命軍第三戰區88師524團的一個加強營如何固守蘇州河畔的四行倉庫，頑強抵抗了四天四夜的故事。

雖然沒有給出在日本上映的具體時間，不過據新浪電影消息，「八佰」具體上映時間大約是在秋季。而其日本版海報已經發布，當中片名被改成「八佰：戰場上的英雄」。由於題材是講述中日戰爭，消息一出隨即引起熱議，關注電影在日本的票房表現，以及日本觀眾會如何評價等。

網民對此評論，「日本人是真的心大」、「哎呦，多賺點日本的錢也好」，「日本人看的話會不會有點不適應」，也有人說：「反正我感覺大部分日本人是不會信的」、「除了華僑沒什麼人會去看，大家不用多想了」、「讓日本人看看挺好，這片還真沒有故意黑日本，戰爭細節方面也是很考究的。」

此外，陳思誠監製、柯汶利執導的電影「誤殺」亦發布了日本版的海報，同樣將在日本上映，並定檔7月16日上映。海報顯示，日版的名字叫做「共謀家族」，且內含丈夫把手機偷偷傳遞給妻子、妻子把鑰匙偷偷傳遞給大女兒，大女兒偷偷把紙條傳遞給小女兒的細節，這令到不少看過電影的網民調侃「這名字不是劇透了嗎」。

至於陳思誠執導的電影「唐人街探案3」也早在一個月前發布了日本定檔預告和海報，宣布將於7月9日在日本上映。海報顯示，日版譯名是「唐人街探偵：東京MISSION」，由於該片擁有大量的日本元素，包括以東京作主要拍攝場景、啟用不少日本演員等，因此輿論同樣關注該片屆時的表現。

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