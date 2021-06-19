周冬雨古裝顏值 遭張嘉倪輾壓

周冬雨的古裝扮相，被批評不好看。（取材自微博）

中國 女星周冬雨與許凱主演電視劇「千古玦塵」近日播出，不意外地引發大陸網友廣大討論。她年僅29歲，卻憑著深厚的演技實力，一連拿下金馬、金雞與金像獎最佳女主角，成為華語電影 圈中最年輕的「三金影后」。

據台北中國時報報導，有人大讚她演技出色不負三金影后頭銜，但也有不少人直言周冬雨真的不應該接演這個在原著小說 中被形容為仙界第一美人的角色。

周冬雨（左）和飾演丫鬟的張嘉倪（右）同框，顏值完全被輾壓。（取材自微博）

「千古玦塵」改編自星零所著古言仙戀小說「上古」，周冬雨在戲中飾演真神上古，與許凱飾演的白玦有一段糾纏長達萬年的虐心戀情。周冬雨所飾演的上古一角，在原著小說中更是被設定為集美麗、大氣、博愛與威嚴於一身的天神，對於給人古靈精怪印象來說的周冬雨，是一大挑戰。

不過隨著電視劇播出，周冬雨「到底能不能演大美女」的話題再次被大陸網友熱議，更有人PO出她在劇中與飾演丫鬟的張嘉倪同框照，不客氣地直言「只看圖我以為周冬雨是丫鬟」、「我的媽，周冬雨對比之下太磕磣了吧」、「丫鬟像小姐，小姐像丫鬟」、「張嘉倪太美豔了，一點也不像丫鬟」。

周冬雨雖然貴為影后，但她的演技在電視劇裡經常翻車。她在「千古玦塵」裡的動作和小表情一點都不像神仙，反倒像穿古裝的混混，是按照現代人的思維去演的，沒有古風神韻。

有網友說，周冬雨的五官比較寡淡，而且不是貌美類型，古裝扮相尤其考驗顏值，很多唱跳偶像平常很好看，但一演古裝就變醜，其實就是顏值不過關。周冬雨雖然不是唱跳偶像，但她的五官明顯需要靠精緻妝髮修飾。

先前周冬雨宣傳「千古玦塵」時，就透露自己曾問張嘉倪為何會演「蕪浣」這個角色，讓她有那麼一點點壓力。已結婚育有2子的張嘉倪搞笑回答，她接這個角色是為了幫兒子賺學費。