結婚39年 成龍退出林鳳嬌2公司 為婚變分產？

成龍（右起）退出林鳳嬌名下的兩間公司，外傳是因婚變而提前分產。（圖：群石提供）

67歲成龍與女星林鳳嬌結婚39年，林鳳嬌婚後退出演藝圈，她名下有兩間公司，都由她完全控股、成龍擔任監事。不過，成龍日前突然從這兩間公司退出，而且他從2018年後，就連微博也完全沒提過林鳳嬌，引發外界熱議，甚至傳出是因為婚變而提前分產。

據台北中國 時報報導，影壇大哥大成龍（本名陳港生）2016年獲頒奧斯卡終身成就獎的殊榮，他是首位獲得此榮銜的華人，他的感情生活一向受人關注，陸媒日前披露他近日接連退出2家由妻子林鳳嬌全資持股的公司，背後原因引發揣測。

「二秦二林」當年在台灣 紅透半邊天，不只林青霞、秦漢與秦祥林戲外三角戀轟動一時，林鳳嬌也是心甘情願為愛犧牲事業，1982年與成龍美國祕密結婚，婚後更完全按照丈夫意願，徹底退出演藝圈。

然而據中國新京報報導，北京 中泰龍威房地產諮詢有限公司、藝房紫（北京）文化傳播有限公司發生工商變更，本名陳港生的成龍退出監事職務，新增廖柔雯。而這兩家公司均成立於2007年，法定代表人為他的妻子林鳳嬌，且由林鳳嬌完全控股。

成龍自出道以來，婚後花邊新聞不斷，1999年他還召開記者會，認了外遇女星吳綺莉，吳綺莉更於隔年生下一女吳卓林。不過林鳳嬌仍然選擇原諒成龍，成龍也在2003年父親生日宴會上，送上珍珠吻謝林鳳嬌，使其正宮身分得以公開化，讓苦守20年的林鳳嬌終有名分。

成龍連續退出林鳳嬌2公司的報導曝光，引發網友議論紛紛，有人認為應該只是正常的商業變更，但也有網友持不同看法，「嗅到了一絲絲大瓜的味道，難道他倆有啥情況」、「財產轉移吧，怕以後私生女分產」、「有點突然啊，事出有因蹲個後續」。