柯震東為呼麻道歉 拉房祖名許願：要一起變好

柯震東（上圖）生日直播最高潮，突然拉房祖名（下圖）一起道歉。（取材自Instagram）

柯震東近日防疫 在家，熱衷直播，18日滿30歲當天，更是接連與20位藝人直播，包括陳柏霖、瘦子、鳳梨鼠薯皆有上線，直播快結束時甚至拉入7年前同樣因呼麻事件重挫事業的房祖名，為呼麻事件道歉，「我們要認真跟大家道歉，我們會一起變得更好」。

柯震東、房祖名回顧當時，先鞠躬道歉說「我們錯了」，承諾要在未來成為更好的人，做更好的示範，房祖名也開心表示這是第一次直播，說柯震東以前偶像時期爆紅，很多人嫉妒他，如今他在直播上坦然做自己，闖出一片天，也有很多人為他開心，「你可以做自己，Happy Birthday Bro」。

柯震東直播從晚間9點45分開始，並說自己剛與家人吃完飯，與好友大飛閒聊時，提到爸爸送給自己的禮物是2片Pizza，不忘虧爸爸「超失禮的」，隨著鳳梨鼠薯上線後，在線觀看飆到5萬人，眾人話題百無禁忌，柯震東提到自己有與林哲熹拍同志片「MONEYBOYS」，鼠薯也大方表示「以前生活都跟男的在一起，都裸體，我range很廣」。

柯震東隨後邀請不少藝人朋友上陣，每人一到場，皆舉杯與柯震東祝賀生日，柯震東更大膽要求壯碩的禾浩辰露出結實肌肉 ，禾浩辰則害羞答應，隨後又趕快穿上衣服。

饒舌歌手瘦子上線時，再度與柯震東喝酒，一旁的鳳梨鼠薯也直誇瘦子長得帥，並得知瘦子的外號是「行動費洛蒙」，立刻嘴甜表示如何成為網紅界的「瘦子」，鼠薯還不由自主飆出許多台語國罵，相當爆笑。

直播預備結束時，柯震東與房祖名一同直播，還邀請ØZI、黃立成合體，黃立成一出場就虧「你們兩個犯罪人在聊什麼」、「我是沒關過，這兩個都關過的」，讓其他人只能無奈傻笑，黃立成更為2人抱不平，「做錯一個事，7年前，大家都會做錯事嘛，還在罵，這個東西在國外都合法了」。

最終，柯震東似乎已經快喝醉，離開鏡頭，倒在一旁，他的經紀人也亮相說謝謝大家，結束長達2小時半的直播。