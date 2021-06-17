杜德偉扮歐陽鋒 造型像「傑克船長」

杜德偉拍古裝片扮歐陽鋒，自認造型有像「神鬼奇航」的傑克船長。（取材自臉書）

金庸的武俠小說 「射鵰英雄傳」多次被改編，這次愛奇藝推出網路電影 「射鵰英雄傳之降龍十八掌」，找來59歲的歌手杜德偉飾演西毒歐陽鋒，不過卻有網友認為，造型實在太像電影「神鬼奇航」裡的強尼戴普（Johnny Depp），像是小鬍子、散落的髮辮等，都與傑克船長超相似。

強尼戴普演出「神鬼奇航」系列。（取材自imdb）圖／摘自

台北中國時報報導，「射鵰英雄傳之降龍十八掌」由杜德偉聯手耿業庭、林妍柔、關禮傑等主演，杜德偉說：「已經將近20年沒有拍古裝啦，真的很榮幸能夠拍到金庸小說裡面其中一個角色，尤其是歐陽鋒這麼一個重要的角色，作為一個演員及金庸迷，真的可以講一句無憾。」

談到「歐陽鋒」這個角色，杜德偉說：「歐陽鋒是武林中最會打的五大高手之一，除了打鬥，導演 要求平常演戲時都要有武林高手的風範，包括舉手、投足、走路、眼神。武指大哥設計了我能駕馭的招式，還用上街舞元素融合功夫來發揮出歐陽峰的功力，為我量身定做，對我來說是很大的挑戰。」

杜德偉跟戲中飾演他兒子的朱鑑然雖然首次合作，但兩人不但一見如故，且一合即拍，有共通的音樂、舞蹈喜好等話題，鏡頭下兩個都十分活潑，不時自創短視頻，創意無限。而造型上因歐陽峰來自西域，所以設計上加深眼線，杜德偉笑說乍看之下，跟強尼戴普在「神鬼奇航」中飾演的傑克船長還真的有點像。