甩「如懿」炩妃心機毒辣形象 李純轉型當帥氣間諜
中國女星李純過去因演出「如懿傳」中的心機毒辣、作惡多端的炩妃，讓觀眾恨得牙癢癢，但到了架空歷史劇「慶餘年」，她一改過去「惡女」形象，飾演身世悲慘、命運坎坷，到慶國潛伏的間諜「司理理」，「從良」成功摘掉「腹黑女」標籤，獲得不少觀眾喜愛。
李純過去經常飾演反派角色，像是「花千骨」的霓漫天、電影版「三生三世十里桃花」的素錦，讓觀眾印象深刻，在「如懿傳」中的炩妃，更是受到大批網友辱罵，她坦言有段時間完全不敢看微博留言，擔心演太多反派被定型，但後來她覺得演繹的每個角色都是自己喜歡的，並且花時間、精力去詮釋每個角色，對於她來說「演員就是不斷創作角色」，所以也就不太擔心被定型這件事。
在「慶餘年」中，李純一甩過去心機狠毒形象，外在身分是京都醉仙居的頭牌，實際上是北齊潛伏於南慶的間諜，一出場就很拉風，氣勢驚人，花容月貌更是艷驚四座，李純10歲那年一人到北京學芭蕾舞，從小便養成獨立自主性格，自我要求高，身高164公分，體重從不超過48公斤，甚至還有22吋螞蟻腰，當年她因一次舞蹈表演，讓知名導演張藝謀一眼相中，參演電影「金陵十三釵」，從此踏入演藝圈，說起「慶餘年」角色，她坦言就是對「司理理」身上那股倔強、不服輸的性格產生共鳴。
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