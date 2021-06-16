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毛曉彤片酬遭拖欠 1250萬元追不回來

娛樂新聞組╱綜合報導
毛曉彤。(取材自微博)
毛曉彤。(取材自微博)

女星毛曉彤近日爆出遭拖欠片酬1250萬元，天眼查App顯示，王治等執行裁定書公開，申請執行人為毛曉彤（上海）影視工作室，被執行人王治、北京映百年文化傳媒有限公司，案號（2021）京0101執3498號，審理法院為北京市東城區人民法院。

網易娛樂，一審判決書顯示，原告毛曉彤（上海）工作室請求法院判令映百年公司向毛曉彤（上海）工作室支付電視劇「畫江湖之不良人（第二季）」第三期、第四期服務費1250萬元及逾期付款違約金250萬元，同時承擔因本次維權花費的律師費，法院予以支持。但裁定書顯示，被執行人王治、北京映百年文化傳媒有限公司名下無可供執行的財產。

據報導，2018年左右，毛曉彤主演古裝電視劇「畫江湖之不良人」，改編自原創同名動畫。這部電視劇的出品時間是2017年，據悉是在2018年殺青，而這部電視劇殺青至今三年還沒有播出。

新聞一出立馬引起了不小的爭議，不少網友對毛曉彤片酬之高表示詫異，直言明星賺錢太容易；也有些網友心疼毛曉彤要不回片酬。

日前，毛曉彤憑藉「三十而已」獲提名白玉蘭最佳女配角獎項，雖然沒有獲得獎項，但說明了她的演技有一定的實力。

毛曉彤。(取材自微博)
毛曉彤。(取材自微博)

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