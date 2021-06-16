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王思聰卑微求愛網紅遭拒 網友笑翻推「土味情話語錄」

娛樂新聞組╱綜合報導
王思聰。(取材自微博)
王思聰。(取材自微博)

中國首富、萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰身家不凡，被網友封為「國民老公」，過去多位女友都是年輕貌美的網紅，近日他卻與網紅孫一寧隔空開撕，原因是王思聰頻頻獻殷勤被打槍，孫一寧還公開兩人的對話紀錄，截圖中的王思聰常常求見面，發肉麻語錄，但都被孫一寧冷回應，引來網友哄堂大笑：「娛樂圈最有名的富二代也有卑微的一天。」

網易娛樂報導，22歲網紅孫一寧日前突然在直播中大哭，表示自己最近被王思聰狂追，壓力很大，男方還對外稱孫一寧已經是他女友，孫一寧隨後曬出疑似與王思聰的聊天紀錄，發文表示自己一直拒絕王思聰的求愛，但遭到對方死纏爛打，男方因此惱羞成怒，威脅要花錢黑她，孫一寧更在文中怒罵王思聰是「瘋狗」。

此文一出立刻引起大批網友圍觀，還有人整理成「王思聰土味情話大賞」，內容包括「我今天去輸液了，輸的什麼液，想你的夜」「你都不知道心疼人的，我這幾天都沒休息好」，許多人看了表示：「沒想到最有名的富二代也有這麼『舔』的時候」。

據報導，王思聰看到文章後隨即暴氣反擊，「我XX的不是舔狗。」承認自己與孫一寧曖昧，但是遭到對方欺騙，還稱女方人品有問題，雙方正面開撕。而孫一寧發長文後，自曝抖音帳號已經被封了。

兩人的對話紀錄曝光。(取材自微博)
兩人的對話紀錄曝光。(取材自微博)
孫一寧。(取材自微博)
孫一寧。(取材自微博)

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