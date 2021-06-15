導演椅永遠空了 甄子丹、謝霆鋒哭了

甄子丹（左）、謝霆鋒（右）日前出席「怒火」上海發布會，為已故導演陳木勝哭紅雙眼。（圖：英皇電影提供）

香港知名警匪片導演 陳木勝於2019年拍攝「怒火」期間，證實患上末期鼻咽癌，去年8月離世，享年58歲，他的電影 遺作「怒火」定檔7月30日在大陸及香港上映，日前在上海舉辦發布記者會，主演甄子丹 與謝霆鋒眼見工作人員拿出導演椅，兩人都哽咽哭紅雙眼。

甄子丹回憶陳木勝導演患鼻咽癌後的最後一段時光，導演打電話跟他說：「從來沒有這麼痛，做了好幾次的化療，人瘦了，吃東西都吃不下！」但語氣非常精神，話題還是沒有離開過「怒火」；幾個月後，導演再來電話，說癌病擴散了，但仍很熱情地講這部電影的事，甄子丹說：「他的腦子裡全是電影，從來沒有訴苦過！」

謝霆鋒也感傷表示：「陳木勝導演不僅是我眼中的導演，還是我的恩師。我跟這個導演走過很多很多路，積累很多的信任，才讓我願意為他的電影付出我的生命，用我的生命去賭那些鏡頭！現在他走了，我也不知道下一個有這樣緣份的導演是誰，但是這一部『怒火』，我夠膽說，你會看得出一個動作電影的典範！」

發布會率先曝光「怒火」多個震撼場面，包括尖沙咀激烈槍戰及甄子丹、謝霆鋒教堂終極對打等，甄子丹表示「怒火」是自己從影以來拍過最滿意的實戰動作片，謝霆鋒也坦言好久沒有打得這麽爽，更把本片列為自己10年內最滿意的一部電影，「我相信陳木勝導演一定會覺得非常驕傲！」

發布會尾聲合照時，留出了一張空的導演椅，象徵著去年離世的陳木勝導演，這一幕讓甄子丹和謝霆鋒都沒能控制住，轉過身去抹眼淚，合照時也雙眼通紅。這也讓現場大家難掩感動，共同緬懷這位香港動作大導演。