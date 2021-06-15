關之琳端午亮相 好友僅關注華仔

關之琳在社交平台曬出在家吃粽子，祝大家端午節安康。（視頻截圖）

端午節 當天，關之琳在社交平台上曬出自己在家吃粽子的視頻，祝大家端午節安康，女神久違的出現，狀態和搶鏡的豪宅都成了網友們所關注的焦點。

據貓眼娛樂報導，從關之琳身後的背景和窗外的景像不難看出，她所在之處，正是之前被港媒曝光價值上億的半山豪宅內。

雖在家裡，但關之琳為了上頭鏡還是認真打扮了一番，妝容精緻難掩當年的風采，評論區依舊有不少人想起她「十三姨」的模樣。

關之琳已經58歲了，雖說與同齡人相比，依然保養不錯，五官和年輕時也沒有什麼大的變化，但外界對於女明星的容貌評價一向苛刻，還是有部分人覺得「美人遲暮」 ，直言當初驚艷港圈的女神已經老了。甚至網友一度將關之琳認成了蔡明，說看過她和潘長江一起演的小品，令人無奈。

對於這些惡評，關之琳也並未理會，依舊在社交平台分享自己的生活近況。

作為老牌香港 影星，關之琳在圈內資歷極深，前不久卻走起了「接地氣」的路線，入駐了某短視頻平台，至今為止收穫了200多萬的人氣；更值得注意的是，她的的社交帳號上目前只關注了天王劉德華一人。

劉德華和關之琳曾合作過多部影視作品，據不完全統計兩人曾在至少15部港片裡有過對手戲，再加上香港娛樂圈圈子小，私下也經常會在各種活動上碰見，便逐漸結下了深厚的友誼。

在關之琳入駐該平台時，劉德華還特意來留言來為她撐場面，關之琳也親切喊話對方一起合拍視頻，幾十年友誼不減。