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TFBOYS將解散？ 網爆料：10天內官宣

娛樂新聞組／綜合報導
TFBOYS解散的傳聞，近日引起粉絲熱議。（取材自微博）
TFBOYS解散的傳聞，近日引起粉絲熱議。（取材自微博）

網路上近日有博主爆料，宣稱王俊凱、易烊千璽、王源的粉絲最大的夢想很快就要實現了，暗指2013年出道的TFBOYS即將官宣解散。爆料中還稱TFBOYS官宣解散的具體時間，稱官宣解散最早將在明天，最晚是10天之內。

據網易娛樂報導，TFBOYS解散傳聞很快就引起粉絲熱議，有的粉絲表示：「結束已經是結束了」、「期待個人」，還有的粉絲則對爆料博主開罵。

博主隨後在評論區披露了更多解約的內幕，稱「合約4月就已經到期，只有一個人續約，另外兩個人沒有續約。」

對此，粉絲紛紛表示：「那就期待個人」、也有人留言「不關心。」

TFBOYS所屬經紀公司時代峰峻立刻發表聲明否認，表示傳言與事實不符，要求散播消息者盡速刪除不實傳聞，否則將採取強硬法律手段。

據報導，大陸男團TFBOYS於2013年出道，擁有超高人氣，成員王俊凱、王源、易烊千璽在演藝圈也各有一片天，堪稱是「國民男團」，但微博上驚傳TFBOYS要解散的消息，更指出3大跡象出現就是解散前兆，引起粉絲一片譁然，迅速登上15日微博熱搜關鍵字冠軍。

微博一名博主「圈內爆爺」近日爆出「我的天！網傳TFBOYS要解散了！！」的消息，貼出一張截圖，內容點出3大跡象，分別是「今年沒有周年活動」、「春晚不合體」、「今年沒推出新歌」，直言過去每一年都會合體出新歌，今年卻一反常態，認為這等於是團體即將解散的徵兆。

另有報導指出，TFBOYS傳出解散不是第一次了，今年5月，有網友發現時代峰峻的代表藝人，在2021年變更為時代少年團。而僅僅一年前，這個位置還是TFBOYS，這不由讓網友懷疑，他們是不是真的要解散了。

仔細想想，近幾年TFBOYS已經很少同台表演，2020年一整年他們僅合體3次，包括2021年央視春晚。這年春晚，他們都受邀參加了表演，可是也僅僅只是同活動不同台。

目前，易烊千璽和王俊凱在主攻影視方向，王源在沒有放棄音樂的同時，也在拍攝影視劇。

微博 攝影

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