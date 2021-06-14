與張學友合唱 莫文蔚圓35年前學生夢

「歌神」張學友與莫文蔚合唱，現場觀眾一片沸騰。（取材自微博）

香港 歌手莫文蔚日前在紅館舉行世界巡演最後一場，她不僅在台上拿起手機 自拍，更依依不捨地與在旁的舞蹈團隊相擁而泣。莫文蔚也在台上向歌迷感性表示，即將要告別紅館了，「但我不會說再見，始終有機會在音樂裡相聚，我會繼續唱歌，別擔心，我不會封麥」。

香港01報導，當晚的嘉賓是「歌神」張學友，他出場一刻即引起全場尖叫。他與莫文蔚合唱「望月」，一圓後者在35年前的心願。

張學友坦言莫文蔚宣布舉行最後一個大型巡演時感到十分可惜，但「我聽說香港會有一個比紅館還大的場地，莫文蔚不再紅館唱，希望她可以到更大的場地，表演得更精采給大家聽」。

二人選擇合唱「望月」，也憶起兩段相遇的經歷。在35年前，當時莫文蔚擔任學生報編輯，透過一個歌迷邀請張學友做獨家專訪。莫文蔚坦言：「一直以來都想要做歌手，當時就訪問他，不知道有沒有機會合唱呢？」

兩人在1992年第二次相遇，當時莫文蔚尚未正式出道，在港台「太陽計劃」活動中以十大傑出學生得獎者身分，為張學友的「望月」伴舞，更有機會與這位天王近距離接觸。看著照片，張學友笑言：「有個漂亮的學生妹呀？我時候有沒有對你說什麼？我已經不記得了。」

隨後他們更接連合唱「只想一生跟你走」、「你的名字我的姓氏」、「離開以後」、「還是覺得你最好」和「每天愛你多一些」，令在場觀眾大飽耳福。

最後莫文蔚以一段廣東歌組曲作結，其中一段她與老公鋼琴合奏一段，其後老公擔任伴奏，莫文蔚就坐在鋼琴上唱出「再生」，成為一大亮點，唱完後更與老公來個Goodbye kiss，相當溫馨。最後莫文蔚以「回家」作結，最後更大喊：「I love Hong Kong！」