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深V走紅毯被酸變胖 章子怡霸氣秀真實體重

娛樂新聞組／綜合報導
對於被指身材走樣，章子怡公開真實體重。（取材自微博）
對於被指身材走樣，章子怡公開真實體重。（取材自微博）

42歲的影后章子怡，多年來一直維持窈窕的體態，保養的非常好。不過，日前她出席活動卻被網友指身材有樣，讓他不惜在微博上公布真實體重，反擊惡意批評。

綜合媒體報導，章子怡日前出席「2021微博電影之夜」，當天她選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性，胸前深V剪裁慵懶性感，搭配俏麗的丸子頭也展現出古典東方美。

受訪更是「人狠話不多」，先是簡單向大家打招呼「大家好」，在被問到最近計畫時，回答地乾脆俐落「計畫中」，最終更拋下一句「中國電影加油」，就結束此次紅毯訪問，令兩位主持也只能尷尬對看一笑帶過。

不過，有網友留言，認為她體態似乎不如以往纖瘦，大酸她身材走樣。對此，章子怡特地分享了多張美照，附上俏皮表情符號寫到「胖了嗎？49.2公斤」，大方公開真實體重，反擊惡意批評。

看到章子怡體重，網友紛紛說，「一點都不胖啊」、「姐姐好美，保持現在這樣就可以啦」、「我分妳一點肉好嗎」、「不能更瘦了，多吃點啊」、「凡爾賽學得挺到位」、「昏倒，太瘦了」。

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