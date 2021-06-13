甄子丹、謝霆鋒攜陳木勝遺作「怒火」亮相上海電影節

謝霆鋒(左)、甄子丹出席「怒火」上海國際電影節宣傳，宣導大家都要做好防疫。（圖：華映提供）

香港名導陳木勝執導及監製遺作「怒火」日前於上海電影 節亮相，兩位男主角甄子丹 與謝霆鋒一紅一黑登上紅毯，成為全場焦點，因新冠肺炎嚴重，謝霆鋒不忘提醒大家要小心防疫，社會才能正常運作，甄子丹則感性表示從積極和樂觀的方向看，「我們會更加珍惜家人和朋友的時間，是一種福氣，因為生命是可貴脆弱的。」

除了出席電影節開幕禮為新作「怒火」造勢之外，甄子丹工作滿檔：「隔離一完成，先是投入廣告拍攝；在電影節過後，立刻要拍攝新電影，所以我要暫時遠離美食了。」

「怒火」是陳木勝的遺作，此刻帶著「怒火」出席上海國際電影節，可會勾起對導演 的懷念？甄子丹說：「當然有吧！與陳導演合作拍攝電視劇『精武門』開始熟識，他也看過我演的電影『追龍』，導演說非常喜歡我的演出，我們便開始談再度合作，一開始是在墨西哥拍攝的計畫，但由於種種原因下變成現在的『怒火』；在導演生前，我們每天都在聊拍電影的事情，到他離開後接手的每一刻片段，我都印象非常深刻。」

甄子丹特別溫馨提示：「希望觀眾欣賞「怒火」時，也留意香港的警匪片，仍然是香港電影的皇牌。」

而謝霆鋒與陳木勝導演同樣相交多年，這次為陳導演遺作「怒火」出席上海國際電影節，他說：「我一直希望找到一部讓自己有衝勁接拍的香港動作電影，當收到陳木勝導演的電話，我就知道這個時候來了！已經許多年沒有像『怒火』這種帶有濃厚香港味道的動作電影出現，加上我與導演多年來所建立的信任，每一次他找我，一定是有大膽的角色讓我嘗試，所以這次確實機會難得，更可說是意義重大！」

出現電影節動是否有勾起與導演的點滴回憶？謝霆鋒說：「要說與導演的經歷，一時間實在說不完，只能說，他是一位真正的紳士導演，在電影圈彌足珍貴。」