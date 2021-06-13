我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

周揚青姐弟戀？小6歲新歡超市總裁 身價千億

娛樂新聞組／綜合報導
周揚青與羅志祥分手一年多，日前被拍到和一豪車男約會。（取材自微博）
周揚青與羅志祥分手一年多，日前被拍到和一豪車男約會。（取材自微博）

32歲的大陸網紅周揚青羅志祥分手一年多，日前被拍到和一豪車男約會，兩人搭肩、靠頭，互動親密，如今有眼尖網友查出周揚青的新歡是大陸知名連鎖超市「好利來」創始人羅紅的大兒子羅昊，該企業集團旗下擁千億人民幣的資產，是當地烘焙、蛋糕業巨頭。

鏡周刊報導，去年4月周揚青發出毀滅式分手信，與小豬羅志祥徹底決裂，之後，周揚青個人事業相當暢旺，如今還被拍到和一名開著要價800萬人民幣（約125萬美元）名車的潮男約會，對方不僅開車接送，還為她撐傘，細心呵護女方，因此而傳出了熱戀消息。

據報導，之後，周揚青沒否認戀情。約會過程中，小周揚青6歲的羅昊全程戴口罩，僅露出雙眼，但與他先前出席活動的照片比對，有高度相似，且他在5月中旬時，出席了好利來與合作方的開工儀式，就是頂著跟周揚青約會當天一樣的金色短髮。

兩人疑似陷入熱戀的消息曝光後，也受到許多網友看好，紛紛留言「感覺很配呀」、「如果是真的，那非常祝福」、「男方背景太強大了」、「怎麼剛好又姓羅」，意外引起熱議。

另據香港01報導，羅昊父親羅紅為著名食品品牌好利來的總裁，品牌在中國擁有上千間直營連鎖店，而羅昊在公司擔任執行總裁。

周揚青 羅志祥 口罩

上一則

疫情「加持」 丹尼爾擠下羅傑摩爾成在位最久龐德

延伸閱讀

16歲舊照曝光 莫文蔚當年戴著牙套

16歲舊照曝光 莫文蔚當年戴著牙套
貼心男摟肩撐傘 周揚青傳新戀情

貼心男摟肩撐傘 周揚青傳新戀情
拋售豪宅求生？羅志祥：我住得好好，沒有要賣

拋售豪宅求生？羅志祥：我住得好好，沒有要賣
周星馳短髮現身 宣布要拍網路電影

周星馳短髮現身 宣布要拍網路電影

熱門新聞

劉德華(左)與林志玲(右)。(取材自微博)

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

2021-06-07 03:23
田朴珺與大30歲富商王石自結婚生女一路低調。圖／摘自微博

「甄嬛傳」女星秘密產女 大30歲富商當爸

2021-06-06 10:04
汪小菲7日在微博發出新餐廳的內部裝潢照片。(圖截取自汪小菲微博)

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

2021-06-09 14:00
汪小菲與大S結婚，鬧出離婚危機。 (取材自汪小菲微博)

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

2021-06-06 23:34
大S徐熙媛拋婚變震撼彈後打破沈默。(取材自Instagram)

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

2021-06-11 20:26
大S(右)對汪小菲常衝動性的發言已經無法忍受。取材自臉書

汪小菲酒後吐真言 爆出夫妻婚姻真相

2021-06-05 06:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲