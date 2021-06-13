周揚青姐弟戀？小6歲新歡超市總裁 身價千億

周揚青與羅志祥分手一年多，日前被拍到和一豪車男約會。（取材自微博）

32歲的大陸網紅周揚青 與羅志祥 分手一年多，日前被拍到和一豪車男約會，兩人搭肩、靠頭，互動親密，如今有眼尖網友查出周揚青的新歡是大陸知名連鎖超市「好利來」創始人羅紅的大兒子羅昊，該企業集團旗下擁千億人民幣的資產，是當地烘焙、蛋糕業巨頭。

鏡周刊報導，去年4月周揚青發出毀滅式分手信，與小豬羅志祥徹底決裂，之後，周揚青個人事業相當暢旺，如今還被拍到和一名開著要價800萬人民幣（約125萬美元）名車的潮男約會，對方不僅開車接送，還為她撐傘，細心呵護女方，因此而傳出了熱戀消息。

據報導，之後，周揚青沒否認戀情。約會過程中，小周揚青6歲的羅昊全程戴口罩 ，僅露出雙眼，但與他先前出席活動的照片比對，有高度相似，且他在5月中旬時，出席了好利來與合作方的開工儀式，就是頂著跟周揚青約會當天一樣的金色短髮。

兩人疑似陷入熱戀的消息曝光後，也受到許多網友看好，紛紛留言「感覺很配呀」、「如果是真的，那非常祝福」、「男方背景太強大了」、「怎麼剛好又姓羅」，意外引起熱議。

另據香港01報導，羅昊父親羅紅為著名食品品牌好利來的總裁，品牌在中國擁有上千間直營連鎖店，而羅昊在公司擔任執行總裁。