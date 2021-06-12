聽完張藝謀的評價 倪妮、劉浩存兩代「謀女郎」全哭了

聽完張藝謀的評價，劉浩存（右）哭了，倪妮伸手幫她擦淚。（取材自微博）

中國導演 張藝謀製作出無數經典電影 ，在他手裡更誕生多名「謀女郎」，成為他的電影女主角幾乎都能聞名國際。2021微博電影之夜日前在上海舉行，倪妮、劉浩存兩代「謀女郎」與張藝謀同台，兩人分別用匠心、單純來評價恩師張藝謀，張藝謀聽完後也評價兩位優秀演員，希望她們努力、刻苦、堅持，不忘初心，兩個「謀女郎」現場哭了，「兩代謀女郎哭了」影片一出立即衝上熱搜。

新浪娛樂報導，張藝謀評價倪妮、劉浩存表示，「兩位都是非常好的演員」。從「金陵十三釵」開始，看著倪妮一步一步走到今天，很不容易，「要繼續加油努力，珍惜今天獲得的成績，把它看做是一個起點」，劉浩存是「一秒鐘」剛剛開始合作，「雖然有連續的作品和大家見面，但還是一個學生，還要繼續學習」。

倪妮（左）、劉浩存（右）兩代「謀女郎」與張藝謀同台。（取材自微博）

張藝謀同時寄語兩位謀女郎，「前面路還很長，道路也許還很曲折，努力、刻苦、認真、堅持要不忘初心，祝福兩位，希望你們有更好的發展。」說罷，劉浩存潸然落淚，倪妮也眼含淚花。網友紛紛留言，「感人師徒情」、「根本神仙落淚」、「伯樂難尋」。

事實上，張藝謀曾預言劉浩存為周冬雨接班人，劉浩存的素顏清純，是張藝謀一直以來喜歡的樣子，眼神清澈、小臉精緻，與鞏俐、章子怡、周冬雨、倪妮、董潔等一脈相承。劉浩存已拍攝了第三部張藝謀的作品「狙擊手」，與章子怡不相上下。張藝謀執導的電影「懸崖之上」中，劉浩存的表現令人眼前一亮。