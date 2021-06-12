彭于晏「第一次」… 新片「熱帶往事」入圍坎城影展

彭于晏日前減重演出「熱帶往事」。（取材自微博）

坎城影展再度公布片單，自從柯震東和林哲熹主演的「尋找MONEYBOYS」進入「一種注目」競賽單元之後，彭于晏、張艾嘉主演的大陸電影 「熱帶往事」也入圍坎城影展特別放映，彭于晏也回應了。

彭于晏表示：「恭喜溫仕培導演 ，第一部長片就入圍坎城，也是我個人的第一次，恭喜寧浩導演和壞猴子團隊的付出被肯定，讓這部電影可以有更多人看見，我與有榮焉，疫情 期間，也請大家注意疫情防護，注意安全，辛苦在前線的醫護人員，我們互相體諒一定會過難關。」

新浪娛樂報導，歷經四年打磨，「熱帶往事」是監製寧浩與壞猴子影業發起的「壞猴子72變電影計畫」之最新作品。新人導演溫仕培以獨到的審美，濃郁的色彩，層層遞進的結構，講述了一個「意外和贖罪」的故事。

監製寧浩攜眾主創登台，分享影片台前幕後。有觀眾認為，影片採用了華語犯罪類型片中，罕見的「嫌疑人」視角敘事，可以說是「不畏劇透」。

對此監製寧浩表示：「視角是很特別的視角，這裡面王學明（彭于晏飾演）有不停的想接近梁媽（張艾嘉飾演）的行為。我小時候也有這種感受，比如幹了什麼壞事，惡作劇什麼的，還想回去看看人家好不好。所以這個故事人性的角度很打動我。」

導演溫仕培表示：「這部電影是關於回憶和救贖。我印象中回憶應該是模糊的，甚至是不可靠的。而在視聽語言上，我們選擇了一個很骨董的鏡頭，攝影指導在上面又套上一層『絲襪』，不是單純的用濾鏡，這是美學合理應用所做出的質感。」