童瑤白玉蘭封視后 直呼「沒想到好事落我頭上」

演員童瑤憑藉「三十而已」中的表現獲最佳女主角獎。（取材自鳳凰網）

中國 女星童瑤曾以「如懿傳」中的傲嬌慧貴妃，人氣竄升，去年她演活「三十而已」中的全職媽媽「顧佳」，話題不斷，日前她更以該角色，拿下上海電視節白玉蘭獎最佳女主角。

童瑤在「三十而立」中面對渣夫偷吃、手撕小三狠甩巴掌片段，正宮霸氣悲傷又大快人心，她得獎時發表感言：「我沒想到這麼好的事，能落在我頭上」，表示這次第二次來到白玉蘭獎，2019年她以「大江大河」拿到最佳女配角獎，這回直接奪下最佳女主角，「感謝我們這部劇的靈魂人物，張曉波導演 ，感謝編劇、製片人，沒有你們就沒有『顧佳』這個角色。」並稱拍攝「三十而立」過程中非常不容易，「我們用了很長時間和導演溝通碰撞，感謝我的家人。」

另據新浪娛樂報導，童瑤在白玉蘭封后後，網路發兩極評論，有人認為她實至名歸，但有更多人卻認為熱依扎更有資格拿這個獎，「熱依扎沒拿最佳女主角」關鍵字更瞬間衝上微博 熱搜榜，網友一個個為她叫屈「熱依扎是路人看了沒獲獎都生氣」、「就算不是熱依扎也該是閻妮吧，資本牛啊」、「白玉蘭今天像個笑話一樣」。

更有網友激動過頭，扯出童瑤還在就讀中央戲劇學院時那段不開回首的黑歷史。原來當時她正與張國立之子張默交往，某天卻突遭張默一陣暴打，最終張默被勒令退學，童瑤則淚認遭到系主任潛規則，但是她是被強迫的，此事在當時引發轟動，上遍各大媒體版面。