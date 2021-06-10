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楊冪甜吻許凱 被撲倒沙發上 氣氛曖昧

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪（左）在新劇「愛的二八定律」，與許凱互動超甜蜜。（取材自豆瓣電影）
楊冪（左）在新劇「愛的二八定律」，與許凱互動超甜蜜。（取材自豆瓣電影）

楊冪在新劇「愛的二八定律」中的吻戲，近日花絮曝光，她與許凱的互動超甜蜜。兩人的顏值超高，吻戲拍攝也很投入，楊冪還沉醉地閉上眼睛，氛圍超級曖昧。

據網易娛樂舉報，畫面中，許凱與楊冪在嬉笑打鬧之中，趁機把她撲倒在沙發上，楊冪也很好地演繹出驚慌失措的感覺，全身都散發著緊張。

此前，有網友偶遇楊冪和許凱拍吻戲，並曝光了現場照片，兩人互相擁抱親吻，十分親密。楊冪身穿白襯衣，搭配條紋短裙，美腿隱約可見。

拍完後，許凱伸出手向工作人員要東西，工作人員給他遞來紙巾，隨後就當著楊冪的面，直接用紙巾擦嘴巴。

細心的網友發現，他一共擦了三次嘴。

從路透視頻的花絮來看，楊冪和許凱兩個人的合作還是非常有默契，在劇中的搭檔也很有愛，隨後楊冪笑著趴在許凱身上時，兩個人看起來也很可愛，楊冪似乎在對話中也有些害羞，捂著臉和許凱繼續對戲。

據悉，兩人搭檔的「《愛的二八定律」，於2月27日正式開機，這也是兩人首次合作。開機現場，楊冪與許凱同穿劇組黑色衣服，兩人同框拍照顏值很高，吸引許多人關注。

由於開機現場下起了雨，曝光的現場照片中，有網友拍到許凱為楊冪撐傘，滿滿偶像劇畫風，畫面非常養眼。

楊冪新劇《愛的二八定律》與許凱的互動超甜蜜。(取材自豆瓣電影)
楊冪新劇《愛的二八定律》與許凱的互動超甜蜜。(取材自豆瓣電影)

楊冪

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