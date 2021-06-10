汪小菲刪文 網友：藉離婚炒熱新餐廳

大S（右）、汪小菲婚變風波，被質疑炒作。（取材自微博）

台灣女星大S 與汪小菲 10年婚變一事鬧得沸沸揚揚，近日傳出有中國網友質疑，男方是想藉機替新開業的餐廳炒作，才有了後續的紛紛擾擾，9日一早汪小菲再度發文隨後又刪除，只是這次連家鄉的網友都看不下去了。

汪小菲在爆出婚變後，對外稱不知情，依舊外出正常生活，7日更是PO出新餐廳的內部裝潢照片，同時為應屆高考 考生加油，但此舉看在大陸網友眼裡，立刻聯想到他是否想藉風波宣傳新店。

9日一早汪小菲發文：「不要再佔著公共資源了…...高考還有一天，希望大家都考出好成績。我們也努力工作多開店。」言談間似乎想澄清炒作疑雲，卻又在最後再次提到開店一事，而目前發文已經刪除，舉動讓人更加霧裡看花。而他一早也因此事再度成為微博熱搜話題第一，有不少網友對於汪家家務事膩了，看不下去地直說：「要離就趕緊離，不離就好好過，天天看到，都看煩了！」

大S在5日突然單方面宣布和汪小菲已經在辦離婚手續，徹底斷開10年婚姻，震驚演藝圈，爭吵原因疑似是為了男方在微博發文的言論過於激動，導致兩人有爭執，但徐媽媽日前向陸媒「新浪新聞」解釋女兒說的是氣話，「我會勸熙媛，熙媛和小菲都放心不下小孩，我會要他們夫妻倆先忍一忍。」