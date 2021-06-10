66歲趙雅芝同框28歲楊紫 像姐妹

28歲的楊紫。（取材自微博）

66歲香港女星趙雅芝因演出「新白娘子傳奇」走紅數十年，好幾次曬出近況照，凍齡美貌都引發網友熱議，近日她登上中國 綜藝節目「萌探探探案」與小38歲的楊紫同框，兩人好似一對姐妹，不老女神外貌再度掀起熱烈討論。

微博 上有網友曬出趙雅芝與小38歲楊紫合唱「千年等一回」」的影片，影片裡可看到她們身穿經典白娘子的服裝，手牽手在舞台上表演，然而趙雅芝雖然已經年過60，卻依然看得出保養得宜，優雅的氣質、纖細的身材都不輸楊紫，乍一看根本看不出年齡差異。

在這之前，趙雅芝在迎來66歲生日時，凍齡外表就曾衝上微博熱搜榜，她身穿黃色無袖洋裝，手捧著鮮紅玫瑰花束，肌膚雪白，近距離自拍，鵝蛋臉露出甜美微笑，臉上僅有淡淡的法令紋，完全看不出歲月痕跡，使得眾人驚呼「這有66歲嗎？」

有網友曝光趙雅芝和楊紫兩代白娘子的世紀同框，透露楊紫版的白娘子是機靈可愛，而趙雅芝是端莊優雅，兩人展現不同時代的美，而66歲的趙雅芝皮膚白皙緊緻，看不出皺紋，也維持纖細身材，和楊紫站一起完全看不出年齡差。

另外，有人巧遇趙雅芝穿無袖背心搭牛仔五分褲，看得出她在沒有修圖的鏡頭下，依舊維持好狀態，讓網友都驚呼「優雅的不老女神」、「歲月從不敗美人」、「60多歲了還能維持這樣太厲害了」。

其實，兩人不是第一次同框，之前在電視劇《天乩之白蛇傳說》中，楊紫飾演白蛇「白夭夭」，而趙雅芝則飾演她的師父「釃山聖母」，當時因為趙雅芝是特別出演，所以戲份不多，如今多年後又再次同框，也讓網友相當期待。

童星出身的楊紫，一直是「收視保證流量小花」，近年來憑著「歡樂頌」、「親愛的，熱愛的」等電視劇人氣急速攀升，之前她和男神張藝興爆熱戀，不過兩人完全不避嫌，在節目中張藝興更直接喊楊紫：「嗨，緋聞 女友」，讓網友都驚呼張藝興直接用行動證明緋聞的真偽。