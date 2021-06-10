我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

66歲趙雅芝同框28歲楊紫 像姐妹

娛樂新聞組／綜合報導
28歲的楊紫。（取材自微博）
28歲的楊紫。（取材自微博）

66歲香港女星趙雅芝因演出「新白娘子傳奇」走紅數十年，好幾次曬出近況照，凍齡美貌都引發網友熱議，近日她登上中國綜藝節目「萌探探探案」與小38歲的楊紫同框，兩人好似一對姐妹，不老女神外貌再度掀起熱烈討論。

微博上有網友曬出趙雅芝與小38歲楊紫合唱「千年等一回」」的影片，影片裡可看到她們身穿經典白娘子的服裝，手牽手在舞台上表演，然而趙雅芝雖然已經年過60，卻依然看得出保養得宜，優雅的氣質、纖細的身材都不輸楊紫，乍一看根本看不出年齡差異。

在這之前，趙雅芝在迎來66歲生日時，凍齡外表就曾衝上微博熱搜榜，她身穿黃色無袖洋裝，手捧著鮮紅玫瑰花束，肌膚雪白，近距離自拍，鵝蛋臉露出甜美微笑，臉上僅有淡淡的法令紋，完全看不出歲月痕跡，使得眾人驚呼「這有66歲嗎？」

有網友曝光趙雅芝和楊紫兩代白娘子的世紀同框，透露楊紫版的白娘子是機靈可愛，而趙雅芝是端莊優雅，兩人展現不同時代的美，而66歲的趙雅芝皮膚白皙緊緻，看不出皺紋，也維持纖細身材，和楊紫站一起完全看不出年齡差。

另外，有人巧遇趙雅芝穿無袖背心搭牛仔五分褲，看得出她在沒有修圖的鏡頭下，依舊維持好狀態，讓網友都驚呼「優雅的不老女神」、「歲月從不敗美人」、「60多歲了還能維持這樣太厲害了」。

其實，兩人不是第一次同框，之前在電視劇《天乩之白蛇傳說》中，楊紫飾演白蛇「白夭夭」，而趙雅芝則飾演她的師父「釃山聖母」，當時因為趙雅芝是特別出演，所以戲份不多，如今多年後又再次同框，也讓網友相當期待。

童星出身的楊紫，一直是「收視保證流量小花」，近年來憑著「歡樂頌」、「親愛的，熱愛的」等電視劇人氣急速攀升，之前她和男神張藝興爆熱戀，不過兩人完全不避嫌，在節目中張藝興更直接喊楊紫：「嗨，緋聞女友」，讓網友都驚呼張藝興直接用行動證明緋聞的真偽。

66歲的趙雅芝。（取材自微博）
66歲的趙雅芝。（取材自微博）
與小38歲的楊紫（左）合唱，趙雅芝的凍齡臉超驚人。（取材自微博）
與小38歲的楊紫（左）合唱，趙雅芝的凍齡臉超驚人。（取材自微博）

緋聞 微博 中國

上一則

崔智友嫩夫 傳是牛郎還帶女人去旅館

下一則

阿嬌自爆「閨密搶男友」 主角疑似娛樂圈內人

延伸閱讀

美籍華裔導演怪中國人魚吃太多 反被披露大啖海鮮

美籍華裔導演怪中國人魚吃太多 反被披露大啖海鮮
「六四」32周年當天發敏感詞 小紅書微博帳戶失效

「六四」32周年當天發敏感詞 小紅書微博帳戶失效
蕭敬騰打疫苗後上海露面 「雨神」上身

蕭敬騰打疫苗後上海露面 「雨神」上身
雲彩揮去卻不去

雲彩揮去卻不去

熱門新聞

汪小菲（左）、大S。(取材自臉書)

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

2021-06-04 23:49
劉德華(左)與林志玲(右)。(取材自微博)

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

2021-06-07 03:23
田朴珺與大30歲富商王石自結婚生女一路低調。圖／摘自微博

「甄嬛傳」女星秘密產女 大30歲富商當爸

2021-06-06 10:04
大S與汪小菲曾一同參加真人秀「幸福三重奏」。（取材自微博）

大S和汪小菲鬧離婚 竟是「漢奸」發文激怒兩岸大吵

2021-06-05 00:41
大S(右)對汪小菲常衝動性的發言已經無法忍受。取材自臉書

汪小菲酒後吐真言 爆出夫妻婚姻真相

2021-06-05 06:48
汪小菲與大S結婚，鬧出離婚危機。 (取材自汪小菲微博)

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

2021-06-06 23:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多