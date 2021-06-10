我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

洪卓立暈倒拍戲墜落 口吐白沫

娛樂新聞組／綜合報導
洪卓立日前拍戲突然昏迷，從高處跌落，抽搐並口吐白沫。（取材自微博）
洪卓立日前拍戲突然昏迷，從高處跌落，抽搐並口吐白沫。（取材自微博）

香港男星洪卓立（Ken）曾多次誤傳「死訊」，日前傳出他到中國順德拍劇突然抽搐暈倒，人從高處墜下，昏迷超過10分鐘並口吐白沫。網路上更傳出一張洪卓立面無血色躺病床的照片，令人相當擔心。經送醫治療後，所幸無大礙，但左手無法正常舉起，仍須接受物理治療。

港媒報導，洪卓立在拍劇時突然暈倒，當時他站在墊高的木箱，從樓梯滾下去，立刻全身抽搐、口吐白沫，救護人員到場急救後，馬上被送往醫院，雖然到院後恢復知覺，但仍有一段時間意識模糊，四肢冰涼、指尖發黑，情況一度危急，幸好後來病況穩定。

洪卓立在社交網分享心路經歷，稱對人生有新的體會及領悟。2009年他因肺積水及爆肺而一度傳出危殆，多年來經常被傳死訊，正所謂「大難不死必有後福」，他寫道：「未來日子，活在當下，更要珍惜。」

洪卓立也以錄音方式親自報平安，對於造成大家擔心感到很不好意思，現在已經好了很多，也非常謝謝導演自從事發之後一直在旁邊陪著忙進忙出，希望很快就可以康復，繼續跟大家一起工作。

英皇公司經紀人霍汶希透露，洪卓立已經回到香港家裡休息，頭部檢查結果也是正常的。據悉，他因拍戲吃不多，天熱加上戲服厚重，在燈光照射下有點中暑，加上疑似抽筋才會暈倒，由於跌落時撞到肩膀，左手無法正常舉起，目前仍須接受物理治療。

香港 導演 中國

上一則

性醜聞纏身 艾米漢默傳接受勒戒

下一則

梁靜茹閨密情逝？取消關注范瑋琪

延伸閱讀

華裔針灸診所業主逃稅 最高可囚八年

華裔針灸診所業主逃稅 最高可囚八年
馬拉松悲劇 滑手機認出爸吐白沫遇難 她5點質問要真相

馬拉松悲劇 滑手機認出爸吐白沫遇難 她5點質問要真相
甘肅山地馬拉松愈跑愈冷…凍倒的人全口吐白沫

甘肅山地馬拉松愈跑愈冷…凍倒的人全口吐白沫
搶發袁隆平死訊 CGTN「被闢謠」 網民辱袁封號一年

搶發袁隆平死訊 CGTN「被闢謠」 網民辱袁封號一年

熱門新聞

汪小菲（左）、大S。(取材自臉書)

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

2021-06-04 23:49
劉德華(左)與林志玲(右)。(取材自微博)

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

2021-06-07 03:23
田朴珺與大30歲富商王石自結婚生女一路低調。圖／摘自微博

「甄嬛傳」女星秘密產女 大30歲富商當爸

2021-06-06 10:04
大S與汪小菲曾一同參加真人秀「幸福三重奏」。（取材自微博）

大S和汪小菲鬧離婚 竟是「漢奸」發文激怒兩岸大吵

2021-06-05 00:41
大S(右)對汪小菲常衝動性的發言已經無法忍受。取材自臉書

汪小菲酒後吐真言 爆出夫妻婚姻真相

2021-06-05 06:48
汪小菲與大S結婚，鬧出離婚危機。 (取材自汪小菲微博)

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

2021-06-06 23:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多