洪卓立暈倒拍戲墜落 口吐白沫

洪卓立日前拍戲突然昏迷，從高處跌落，抽搐並口吐白沫。（取材自微博）

香港 男星洪卓立（Ken）曾多次誤傳「死訊」，日前傳出他到中國 順德拍劇突然抽搐暈倒，人從高處墜下，昏迷超過10分鐘並口吐白沫。網路上更傳出一張洪卓立面無血色躺病床的照片，令人相當擔心。經送醫治療後，所幸無大礙，但左手無法正常舉起，仍須接受物理治療。

港媒報導，洪卓立在拍劇時突然暈倒，當時他站在墊高的木箱，從樓梯滾下去，立刻全身抽搐、口吐白沫，救護人員到場急救後，馬上被送往醫院，雖然到院後恢復知覺，但仍有一段時間意識模糊，四肢冰涼、指尖發黑，情況一度危急，幸好後來病況穩定。

洪卓立在社交網分享心路經歷，稱對人生有新的體會及領悟。2009年他因肺積水及爆肺而一度傳出危殆，多年來經常被傳死訊，正所謂「大難不死必有後福」，他寫道：「未來日子，活在當下，更要珍惜。」

洪卓立也以錄音方式親自報平安，對於造成大家擔心感到很不好意思，現在已經好了很多，也非常謝謝導演 自從事發之後一直在旁邊陪著忙進忙出，希望很快就可以康復，繼續跟大家一起工作。

英皇公司經紀人霍汶希透露，洪卓立已經回到香港家裡休息，頭部檢查結果也是正常的。據悉，他因拍戲吃不多，天熱加上戲服厚重，在燈光照射下有點中暑，加上疑似抽筋才會暈倒，由於跌落時撞到肩膀，左手無法正常舉起，目前仍須接受物理治療。